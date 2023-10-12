"Шахедов" в Украине меньше не станет. Почему война в Израиле не повлияет на иранские поставки России

Война, разгорающаяся на Ближнем Востоке, вряд ли отвлечет от Украины иранские "шахеды", уверен военный обозреватель Александр Коваленко . Причин несколько, но в любом случае, Украине придется и дальше жить с этой угрозой.

В ночь на 10 октября российские оккупанты совершили налет 36 дронов-камикадзе Shahed-131/136 на территорию Украины. По результатам работы ПВО, было сбито 27 Shahed-131/136. В целом, тактика применения была уже до боли знакомой — в виде нескольких групп/волн с маневрированием и переменной траекторией полета.

Суммарно же, с начала октября РОВ использовали 136 Shahed-131/136. Если учитывать налет с 30.09 на 01.10, то еще +30, но я этот налет все же отношу к сентябрьскому пику.

На фоне стабильности налетов дронов-камикадзе у многих возник вопрос, может ли операция ЦАХАЛ в секторе Газа повлиять на поставки иранских Shahed-131/136 России тем или иным образом? Ответ, к сожалению — очень маловероятно.

Основные два момента, как может операция ЦАХАЛ сорвать поставки иранских дронов России, заключаются в:

в результате ударов ВВС ЦАХАЛ по Ирану, по его ВПК и тем самым уничтожения производственных линий Shahed-131/136. Но, к сожалению, производство дронов-камикадзе осуществляется глубоко под землей. Для уничтожения таких предприятий необходимо применять тяжелые противобункерные бомбы, а это означает — военная операция ВВС в воздушном пространстве Ирана, закрытом эшелонированной ПВО, которую нужно будет либо уничтожить, либо серьезно ослабить. Но столь масштабную операцию, которая предполагает несколько этапов и не однократный, а многократный налет, с очевидными немалыми потерями среди авиации ЦАХАЛ, проводить будут лишь в крайнем случае, а он даже близко не наступил;

в результате операции ЦАХАЛ в секторе Газа Иран начнет передавать Shahed-131/136 ХАМАС для совершения налетов на Израиль. Это очень маловероятно. ХАМАС применяет сотни и тысячи более дешевых и быстрых реактивных снарядов, и их перехватывает "Железный купол". Пуски Shahed-131/136 по Израилю не будут иметь того эффекта, что в Украине, но очень быстро истощат запасы Ирана. То есть это — неоправданные ресурсные затраты, когда есть более дешевые и массовые средства поражения. К тому же, доставка Shahed-131/136 в сектор Газа — это достаточно проблематичная логистическая задача, не позволяющая в короткий срок обеспечить террористов серьезным "авиакрылом" дронов-камикадзе.

А потому, я серьезно сомневаюсь, что операция ЦАХАЛ и новая катализация противостояния в регионе как-то смогут повлиять на производство и поставки иранских Shahed-131/136 в Россию.

Хотя, я не исключаю, что в калейдоскопе стремительно развивающихся событий может возникнуть ситуация, которую сложно было предвидеть и которая и вправду сможет изменить многое.

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