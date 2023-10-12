Украинцы умирают, чтобы не умирали американцы. Почему экстремисты в Конгрессе США не должны сорвать помощь

Стремление республиканцев США к отказу от военной помощи Украине вызывает возмущение известного предпринимателя Ричарда Брэнсона . Он предлагает вспомнить, что украинцы умирают не только за себя, но и за Запад.

Читая о недавней поездке президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, я справедливо беспокоился, что поддержка Украины со стороны США потеряет импульс и масштаб. Некоторые члены Конгресса не скрывают своего пренебрежения к войне в Украине, а член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин злобно назвала голосование за увеличение помощи "карт-бланшем" для "войны по доверенности".

Неудивительно, что помощь Украине теперь стала жертвой битвы в Конгрессе по поводу законопроекта о расходах правительства США. Чтобы предотвратить надвигающийся шатдаун правительства США, представители и сенаторы обеих партий в последнюю минуту проголосовали за временный законопроект, который не включает никакого нового финансирования для Украины. Это позорный результат, который может иметь далеко идущие последствия. Он инициирован небольшой группой республиканских экстремистов, которые заставляют многих задуматься, на чьей они стороне на самом деле.

"Разборки" в Конгрессе США приводят к тому, что Украина может остаться без помощи Фото: Financial Times

Все это разрушительно не только для Украины и ее храброго народа, но и для тех, кто видит более широкую картину. Сколько можно повторять: украинские войска защищают гораздо больше, чем просто свой суверенитет и национальную идентичность. Их борьба — наша. Они сражаются и умирают, поэтому остальным из нас это не нужно делать. На карту поставлены ценности и принципы, которыми многие из нас дорожат: свобода, верховенство закона, универсальные права человека. Сегодняшняя Россия — это не то место, где кому-либо из нас хотелось бы жить: коррумпированная, параноидальная автократия, одержимая преследованием бессмысленных имперских амбиций. Сокращение критической военной поддержки при постепенном стремлении к продиктованному Россией миру было бы не только непростительным предательством Украины. Это также узаконит политическую балансировку Путина на грани войны, подтвердит его фиктивные территориальные притязания и поощрит дальнейшую агрессию против соседей страны. Это не нагнетание страха. Это уже случалось раньше. Просто спросите страны Балтии.

Вот почему я призываю союзников Украины удвоить свои обязательства, особенно в отношении военной помощи. Давайте также не будем забывать о гарантиях безопасности Украины, данных США и Великобританией в 1994 году, что побудило Украину отказаться от ядерного оружия. Продолжающаяся стабильность и процветание свободного мира не должны стать жертвой краткосрочного мышления, особенно в тот момент, когда украинские войска, как сообщается, добиваются многообещающих успехов на поле боя.

Конечно, это не означает, что самые стойкие сторонники Украины не хотят мира. Но стоит помнить, что иногда за мир действительно стоит бороться, чтобы будущие поколения в Украине и за ее пределами могли унаследовать жизнь, в которой идентичность, суверенитет и свобода не могут быть отброшены тиранией и капризами силовой политики.

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