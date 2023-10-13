Повышение зарплат чиновников. Как заставить госслужащих хорошо работать

Нынешняя оплата труда госслужащих является крайне непрозрачной и нелогичной, отмечает блогер Артем Биденко . Она не может заставить их работать так, как нужно государству и народу — следовательно, следует радикально изменить ее принципы.

Как сделать наш государственный аппарат более эффективным?

Зарплата государственных служащих в Украине — чрезвычайно сложное явление. Эта сложность носит одновременно случайный и целенаправленный характер. С одной стороны, в течение десятилетий накладывались одни нормы на другие, одни подходы (плановые) заменялись другими (рыночными), государственные учреждения вырастали до министерств, для определенных институций принимались отдельные законы или постановления КМУ и т.д..

С другой — в документы вносились противоречивые нормы, которые подвешивали на крючок финансовые подразделения и бухгалтерии. Просто для того, чтобы всегда было какое-то нарушение при аудите или ревизии.

Как следствие — каждый элемент системы живет своей жизнью, в которой даже опытный бухгалтер может заблудиться и наделать ошибок. Кто-то работает по отдельному постановлению, где зарплаты отталкиваются от рыночных; кому-то Минфин определяет предельные суммы; кто-то может руководствоваться отраслевым соглашением с определенными уровнями зарплат. В результате должности с одинаковым функционалом могут получать в разных органах существенно разные вознаграждения: специалист в СНБОУ может получать 60 тысяч грн оклада, а специалист в министерстве — 15 тысяч.

А есть еще много надбавок, формулировок для премий и поощрений. Кто-то получает в конце года премию в размере оклада, умноженного на 12 месяцев, а кого-то преследуют за премию, выписанную набсоветом в размере определенных процентов.

Система является крайне непрозрачной, нелогичной, и да — она абсолютно тупая. Она не выполняет ключевую роль любой управленческой модели — способствовать тому, чтобы люди хотели работать, расти и получать еще большую награду.

Система вознаграждения государственных служащих в Украине не выполняет задачу вознаграждения за работу. Она выполняет задачу консервирования людей на постоянных должностях или же наказания людей за несогласие с руководством.

Итак, если хотим, чтобы государственный аппарат начал нормально работать, чтобы туда захотели идти образованные, успешные молодые люди, чтобы они видели четкую картинку своего будущего и могли двигаться вверх по карьерной лестнице — необходимо навести порядок в зарплатах. И самое простое решение — это продумать все шаги наперед и сразу сделать правильно.

Первый шаг уже сделан — в первом чтении принят законопроект 8222 о внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.

Однако если во время второго чтения в него не будут внесены существенные изменения — он станет очередной профанацией реформы. А если еще и будут учтены замечания научно-экспертного заключения — это станет примером того, как бюрократия победила менеджмент.

Госслужба должна быть приближена к реальной жизни Фото: Facebook

В целом законопроект предлагает приблизить государственную службу к реальной жизни. Ты работаешь на определенной должности — и получаешь зарплату, которая определена для этой должности. Зарплата состоит из оклада и премии. Премия не может быть больше 30% оклада. Все логично. Но у государственных служащих есть еще множество различных надбавок, которые могут сильно влиять на конечный результат. Например, существует надбавка за выслугу лет (это когда молодой активный специалист будет всегда получать меньше заслуженного уважаемого чиновника) или компенсация за дополнительную нагрузку. Их бы включить в премиальные 30 процентов — и можно было бы говорить о рациональном зерне реформы. Но этого ограничения нет, а значит, формула будет выглядеть следующим образом:

Оклад 25 тысяч грн + премия 8300 (30%) + надбавка за нагрузку 50%, так как штатка заполнена на треть, работать некому. Ну и еще немного за степень, выслугу лет, государственные награды и т.д. Результат — 45 тысяч грн специалисту, у которого хорошие отношения с руководством. И 25 тысяч — тому, у кого не очень. И чем выше оклад — тем больше будет разница.

И это только сухая математика. А ведь есть еще элементы, без которых закон просто не заработает, и которые должны быть уже разработаны в драфтах. Иначе нас ждет несколько лет разработки нормативки, очередная политическая смена элит, необходимость нового закона — и мы заходим на новый цикл, с еще более запутанной системой оценки государственных служащих.

Итак, на "позавчера" нужны:

собственно сам каталог должностей — полностью проанализированы более ста тысяч должностей в Украине, с выведением единых для всех чиновников категорий, порядков и грейдов;

новая схема должностных окладов. В идеале она должна базироваться на медианах и градациях;

изменение порядка формирования фонда оплаты труда — опять же да, с учетом медиан по соответствующим секторам экономики, с аргументацией, почему именно столько должен получать специалист в своей сфере. Потому что сейчас логики формирования зарплаты специалиста по кибербезопасности и специалиста делопроизводства — нет. Точнее это логика "так было, так есть и так будет".

Если процитировать международных партнеров и экспертов, "законопроект №8222 является лишь одним из нескольких составляющих будущей реформы оплаты труда. Сам по себе закон не обеспечит достижение целей, определенных для реформы в концептуальном документе, одобренном Кабинетом Министров Украины в мае 2020 года. Закон обеспечивает основу для актов вторичного законодательства, которые должны быть приняты КМУ и НАГС и являются крайне необходимыми для реального проведения реформы".

Поэтому неожиданный факт — нам не надо повышать зарплаты государственных служащих. Нам надо навести порядок в той системе, которая существует, создать в ней логику и мотивацию для работы. Даже оклад 12 тысяч грн может оказаться эффективным, если государственный служащий знает, что такой же коллега в другом ведомстве не получает 25 тысяч, что через полгода он будет иметь повышение, и что внутри всей структуры средства распределяются справедливо. И даже в патронатной службе люди получают не в разы больше, а ровно столько же, сколько и коллеги за такой же объем работы.

Любая система работает лучше, когда в ней есть четкие, логичные и справедливые правила.

Источник