Не отказывайтесь от бумажных квитанций. Чем грозит полный переход на цифровые коммунальные платежи

Эксперт в сфере коммунальных услуг Олег Попенко не рекомендовал бы полностью переходить на электронные квитанции за коммунальные услуги, что вскоре собирается сделать КГГА. Есть ситуации в реальной жизни, когда бумажные квитанции могут пригодиться.

Важно для киевлян (и не только).

Почему не стоит отказываться от бумажных квитанций за коммунальные услуги?

Сейчас в некоторых СМИ появилась информация о том, что в г. Киеве вскоре изменятся условия оплаты коммунальных услуг, а именно — КГГА планирует отказаться от бумажных счетов-фактур по оплате за коммунальные услуги.

С одной стороны, это может казаться очень удобным нововведением, в духе экономии и инновации. Но отказ от бумажных квитанций в существующем формате содержит опасные скрытые нюансы для самих потребителей.

Во-первых, это важно прежде всего потому, что при возникновении недоразумений или непрозрачных начислений, именно бумажные счета-фактуры являются основными доказательствами нарушения прав потребителя при судебных спорах по защите прав потребителей коммунальных услуг.

Исходя из моего личного судебного опыта, именно наличие бумажных квитанций и детальной информации в них позволяло аргументированно доказать, что монополист мухлюет со счетами. Например, в услуге центрального отопления в бумажном счете содержится подробная информация о полученной услуге, задолженности, перерасчеты, начисления, сроки и периоды по дому этой услуги и еще некоторые показатели, с помощью которых можно понять — за что именно и как начислены деньги.

В нынешних бумажных квитанциях — самая подробная информация

Во-вторых, без бумажных счетов, где отражены все цифры, вам будет значительно труднее доказать свою правоту (что вам несправедливо начислили платежи) как в досудебных спорах, жалобах, переписках, так и в судах.

Если сравнить электронный счет-фактуру (на которые предлагает перейти КГГА) и бумажный, то можно понять, что электронный счет вообще не содержит никакой детальной информации, и в случае предоставления этого счета в суд, судья не сможет объективно увидеть, откуда взялась сумма начислений. В электронной квитанции не указан даже потребленный объем услуги, а есть только сумма к оплате за отдельный период.

В-третьих. По моему личному мнению, отказ от бумажных счетов может привести к всплеску мошеннических схем со стороны монополистов коммунальных услуг. Тогда при попытке подать на них в суд вы будете лишены детальной схемы формирования ваших счетов и начисления сумм. В таком случае, даже по судебному запросу, монополист сможет предоставить суду любую распечатку на свое усмотрение, из которой будет непонятна сущность вашей претензий.

Поэтому советую не спешить отказываться от действующих бумажных счетов за коммунальные услуги, особенно за водоснабжение, отопление и тому подобное.

По крайней мере, до тех пор, пока КГГА не признает эту проблему и не разработает принципиально другую электронную систему оплаты за коммунальные услуги, где будут подробно указаны все показатели, все объемы и все данные по начислению сумм за коммунальные услуги.

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