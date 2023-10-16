Арабы на войну не пойдут. Почему против Израиля не возникнет большой коалиции

И в Украине, и в зарубежных СМИ активно обсуждаются перспективы развития войны между Израилем и палестинцами, а также риски глобализации этого конфликта. Некоторые комментаторы чуть ли не грозят Третьей мировой войной. Насколько это вероятно?

Прежде всего, надо понимать, что это очередная война на Ближнем Востоке. Не первая, и, скорее всего, не последняя. И для Израиля это далеко не первая война. Просто у Израиля давно не было больших войн. Последняя большая и межгосударственная война была 50 лет назад — "Война Судного дня". Как раз в годовщину этой войны ХАМАС и атаковал Израиль.

Та война начиналась для Израиля неудачно, но в итоге израильские войска выправили ситуацию. Однако под давлением американцев им пришлось пойти на прекращение войны, а затем и на целый ряд мирных соглашений.

Похожим образом, возможно, ситуация будет развиваться и сейчас, но с некоторыми существенными отличиями.

Сейчас это война Израиля с палестинцами – с ХАМАСом и другими экстремистскими группами палестинцев, а также с "Хезболлой". С высокой вероятностью Израиль будет продолжать военную операцию против ХАМАСа, пытаясь выдавить эту организацию из Сектора Газа и разрушить ее военную и организационно-материальную инфраструктуру. А вот что дальше делать с палестинцами и Сектором Газа? – на этот вопрос ответа у Израиля нет, как нет и единства в израильском обществе на эту тему. Пока в Израиле доминирует желание отомстить, показать свою силу, чтобы как минимум в ближайшем будущем не было повторения таких атак. Также с высокой вероятностью Израиль не пойдет на какие-либо компромиссы с ХАМАСом, будет пытаться уничтожать лидеров этой организации и преследовать любые проявления ее активности на территории Сектора Газа. Вряд ли будет возможна полная оккупация Израилем Сектора Газа, а вот блокада этого региона (хотя бы частичная) и точечные военные операции против ХАМАСа на его территории будут продолжаться. Возможно, в перспективе Израиль будет стремиться к демилитаризации этого региона и контролю за поставками ресурсов в этот регион. Ни о каком согласии Израиля на создание государства Палестина теперь не может быть и речи. Но и диалог и нормализация отношений Израиля с рядом арабских государств теперь вряд ли будет возможен в прежних формах. Скорее всего, этот процесс будет как минимум заморожен на обозримый период.

Ни о каком согласии Израиля с палестинцами теперь не может быть и речи Фото: Институт мира

Вступление в войну с Израилем соседних государств – Ливана, Сирии, Иордании, Египта – представляется крайне маловероятным. Ливан давно находится в состоянии глубокого политического и социально-экономического кризиса, пережил несколько тяжелых гражданских войн и точно не будет ввязываться в эту войну. Сирия еще не завершила свою гражданскую войну и на войну против Израиля без согласия и поддержки России не пойдет. А Россия будет сохранять свой условный нейтралитет и претендовать на роль посредника для урегулирования конфликта между палестинцами и Израилем. У Иордании особые отношения с Израилем, а тем более с США, и Амман всячески избегал военных конфликтов с Израилем после 1967 г. Схожая ситуация у Египта. Именно Египет пошел первым на мирное соглашение с Израилем и не собирается отказываться от этой политики. Пока никаких официальных заявлений со стороны отдельных арабских государств о возможности войны против Израиля не звучало.

Против Израиля будут воевать палестинцы, "Хезболла", возможно и ряд других радикальных мусульманских группировок. Иран будет их поддерживать, но он не имеет общей границы с Израилем. Если Иран попытается атаковать Израиль с воздуха, то в ответ получит мощные и более эффективные атаки со стороны Израиля и восстановление и усиление международных санкций. Для Ирана это достаточно рискованно и, наверняка, против этого будет Китай. Поэтому и прямое участие Ирана в этой войне пока представляется относительно маловероятным. Консервативные режимы в странах Ближнего Востока будут демонстрировать солидарность с палестинцами, оказывать им гуманитарную и финансовую поддержку, но в прямую войну почти наверняка ввязываться не будут.

Поэтому я не ожидаю глобализации именно военного конфликта. Но в политическом отношении ситуация на Ближнем Востоке и в отношениях между Израилем и палестинцами отброшена на 40 лет назад, и нынешнее политическое напряжение вокруг Израиля будет сохраняться еще достаточно долго. А вот масштаб и острота военных действий в Израиле и Секторе Газа через некоторое время постепенно начнут снижаться, но, возможно, в этом регионе будет сохраняться чрезвычайное положение, и периодически армия Израиля будет проводить военные операции против палестинских боевиков.

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