Препятствий для вступления в ЕС все меньше. Почему так важен закон о политически значимых лицах

Украина сделала серьезный шаг в направлении Евросоюза — приняла закон о политически значимых лицах (РЕР). Эксперт Ярослав Юрчишин объясняет, кто подпадает под его действие и почему это так важно для страны

Итак, PEP или политически значимые лица. В Раде приняли законопроект, который должен снять все преграды для начала переговоров по вступлению в ЕС и транша МВФ. Хотя качество его — ну очень сомнительное. Подробно объясню, что именно предусматривает инициатива.

Статус публичных деятелей закрепляется навсегда. В 2019 году он также закреплялся пожизненно для "деятелей, выполняющих публичные функции в международных организациях", "иностранных публичных деятелей" и "национальных публичных деятелей", но потом срок был изменен до трех лет Это не могло не разозлить наших партнеров, поэтому в дальнейшем они были ну очень придирчивы.

Субъекты первичного финансового мониторинга (к примеру, банки, аудиторы; далее — СПФМ) должны ввести риск-ориентированный подход при обслуживании политически значимых лиц, членов их семей и людей, которые с ними связаны.

Если СПФМ отказывает политически значимым лицам в финансовых операциях, то тот же СПФМ должен в течение пяти дней предоставить письменное объяснение этому отказу.

Финмониторинг может отменить предусмотренные меры в отношении РЕР, если лицо покинуло свою должность более 12 месяцев назад и не несет в себе рисков, которые присущи PEP. Тогда проверки в отношении такой персоны будут более мягкими.

Усиливается ответственность для субъектов первичного финансового мониторинга за нарушение требований в работе с PEP. Речь идет о ненадлежащем применении риск-ориентированного подхода, безосновательном отказе от осуществления финансовых операций и/или установления (продолжения) деловых отношений. Штраф за это — до 100 тысяч необлагаемых минимумов. Думаю, это будет хороший стимул СПФМ не нарушать своих границ ответственности. Конечно, ответственность доказывания — еще тот геморрой, но уж как есть.

Текущая редакция законопроекта соответствует рекомендациям FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег) и директиве ЕС "о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма" 2015/84. Это, еще раз подчеркиваю, открывает нам возможности для дальнейшего сотрудничества с МВФ и является важным шагом для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе.

Теперь, по идее, Украине — прямая дорога в ЕС Фото: УНИАН

PEP-ов в Украине примерно 10-15 тыс, это топ-чиновники:

глава государства, руководитель правительства, министры и их заместители; депутаты парламента;

члены Верховного Суда, Конституционного Суда или других судебных органов высокого уровня, решения которых не подлежат обжалованию, кроме как в исключительных обстоятельствах;

члены суда аудиторов или правлений центральных банков;

чрезвычайные и полномочные послы, поверенные в делах и высокие должностные лица Вооруженных Сил;

члены административных, управленческих или надзорных органов государственных предприятий, имеющих стратегическое значение.

Но под мониторинг попадут и те родственники, которые ведут совместное хозяйство. Это очень неудобно — и так есть ограничения в отношении родственника-госслужащего, но будут еще большие.... То есть снова будут, потому что уже были в 2019-2021.

Несколько острых вопросов:

Почему в Германии не так? Когда она создавала ЕС, таких требований не было, директива 2015 года.

Почему в "Сербии" не так? Да, мониторинг у них пожизненный, особенно тех транзакций, которые касаются ЕС. Единственное, их банки — не наши, заинтересованы в клиентах, а не прессуют их.

Почему пожизненный, а не риск-ориентированный? Вот здесь несколько проблем. Первое, мы сами себе создали имидж страны с огромной коррупцией. Поэтому даже если бы у нас не было этого закона, проблемы для украинских PEPов за рубежом были бы серьезные. Во-вторых, мы самостоятельно воплотили самую жесткую рекомендацию в 2019 году. А потом решили отказаться, да еще и мухлюя. Конечно, партнеры не могли этого не увидеть. Ну и мы банально потеряли год, надеясь, что нам простят. Нет...

После принятия этого законопроекта, то есть подписания его Президентом, нет формальных преград для начала переговоров с ЕС. А есть ли в процессе обретения членства возможность усовершенствовать регулирование PEP — вполне. Главное — предлагать адекватные варианты, а не ждать, что кто-то это сделает за нас.

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