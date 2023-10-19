Война в Украине и Израиле - не последняя. Какие еще конфликты развяжет новая "ось зла"

Заместитель командира Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников предупреждает: "ось зла" (Россия-Иран-Северная Корея) не остановится на уже развязанных войнах против Украины и Израиля. Ее нежно остановить любой ценой.

Когда плохие люди объединяются, хорошим нельзя оставаться порознь. На наших глазах прошло становление полноценной оси зла в составе трех стран: путинской России, аятоллинского Ирана и Северной Кореи, которую уже в третьем поколении контролирует "солнцеликие" Кимы.

Цель существования этих стран предельно простая: разрушать и убивать. Постепенно отставая в развитии от соседей и подменяя духовность культом смерти, для сохранения себя в качестве политического субъекта им необходимо всегда иметь перед собой образ врага. Имена врагов меняются, но суть всегда одна: ось зла желает смерти тем, кто стремится к свободе и развитию.

До инспирированной СССР войны в 1950–1953 гг. север и юг Кореи были развиты примерно одинаково. Современные Северную и Южную Кореи уже нет смысла сравнивать. Южная Корея – технологически развитое государство, лидер промышленного развития и инноваций. Северная Корея – страна, где периодически случается голод, а население ест траву с газонов.

До Исламской Революции 1979 г. и возвращения аятоллы Хомейни Иран успешно развивался, а иранские фото тех лет было не отличить от фото из развитой страны. Но с приходом к власти исламских фундаменталистов все поменялось: из яркой, современной страны Иран стал оплотом мракобесов, которые практикуют средневековые пытки и забивают женщин камнями.

До прихода Путина к власти Россия развивалась и постепенно интегрировалась в современный мир. После все поменялось: началась консервация отсталости и непрерывные поиски врагов. Как следствие, в 2014 г. путинская Россия напала на Украину, вначале – через свои прокси ЛДНР, а когда эти недоразумения на карте исчерпали свой потенциал, в 2022 г. вступила в войну уже сама.

После Исламской революции врагом Ирана был объявлен Израиль, что усложнило и без того непростые арабо-израильские отношения. К тому времени против Израиля уже действовал целый ряд созданных СССР группировок террористов, в частности – "Хезболла" и ХАМАС. В лице Ирана террористы получили нового союзника и нового спонсора. Теперь именно из Тегерана к террористам поступает основной поток оружия, и теперь именно Тегеран координирует их нападения на Израиль: что "Хезболлы" в 2006 г., что ХАМАС в 2023 г.

Можно себе представить, что будет, если в эти руки попадет ядерное оружие Фото: Global Look Press

Корни нападения ХАМАС, безусловно, из Тегерана ведут в Москву: Кремлю выгодна дестабилизация любого региона, особенно – ближневосточного. Во-первых, это отвлекает внимание мировой общественности от войны в Украине. Во-вторых, это снижает потенциал помощи Украине от западных союзников, что замедлит освобождение ее территории. В-третьих, для Кремля важно, чтобы Израиль не присоединился к антипутинской коалиции: мощный ВПК этой страны в состоянии ускорить военное поражение России в Украине.

Легион полностью поддерживает право народа Израиля на оборону и справедливое возмездие за причиненные им страдания, и желает его вооруженным силам как можно скорее положить конец не только марионеточным формированиям вроде ХАМАС и "Хезболлы", но и главному источнику зла в регионе – Ирану.

Особенно мы хотим акцентировать на том, что срежиссированная Ираном и Россией вероломная атака палестинских террористов на Израиль – это не акт борьбы за свободу и уж тем более не война на религиозной почве, как ее пытаются представить недалекие ораторы. Это еще один выпад оси зла против мира свободы и созидания.

Резня в Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе и Реиме не имеет под собой ни культурных, ни этнических, ни религиозных оснований. Причина каждой из этих трагедий – просто звериное желание убивать. Отродий, которые совершили это, нельзя перевоспитать. Их можно только ликвидировать, равно как и тех политических лидеров, что сподвигли исполнителей на зверства.

Мы видим в событиях в Украине и Израиле полную аналогию. Тут уместно повториться: ось зла уже прошла свое становление, и теперь собирает свою кровавую жатву.

Нашим современникам из спокойных развитых стран важно понять: зло не оставит в покое и их, оно уже рядом, а единственный способ его преуменьшить – это сплотиться и дать ему отпор.

Нельзя вести переговоры с террористами, нельзя идти с ними на компромиссы. Война России против Украины или Ирана против Израиля – это не единственные войны, которые начнет ось зла.

Ядерная программа Северной Кореи, несмотря на дипломатические усилия развитых стран, продолжается, равно как и ядерная программа Ирана. Вопрос, когда у них появится полноценное ядерное оружие и носители для него – это лишь вопрос времени. Эти технологии все еще есть в России, и не исключено, что рано или поздно они попадут к террористам.

Когда у Ирана и Северной Кореи появится ядерное оружие, война сразу же придет во многие страны, во многие дома. Пусть это пафосно звучит, но теперь судьба свободного мира зависит от успехов двух коалиций: антипутинской и антииранской.

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