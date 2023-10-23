Почему Путин захотел мира: Китай потерял от войны в Украине сотни миллиардов (графика)

Экономика КНР потеряла из-за войны в Украине добрую сотню миллиардов долларов, пишет экономист Виталий Шапран . Поэтому у власти КНР есть все причины быть очень недовольной поведением Путина, поэтому он и начал разговаривать на языке миротворца.

Геополитический фактор завершения войны в Украине — в цифрах. Неожиданное приглашение американцев на блины от Путина — прошло мимо наших СМИ и аналитиков как белый шум.

К тому, что "дед сумасшедший", привыкли все, а зря. Острая смена линии поведения Путина на приеме у своего китайского хозяина не только логична и объясняется цифрами, но и единственно возможна. Дело в том, что КНР испытывает постепенный спад собственного экспорта (см. график).

Официально считается, что это происходит из-за высокого уровня глобальной инфляции, которая на 75% стала возможной из-за войны в Украине (санкционный слом логистики, повышение цен на продовольствие и т.д.). Но есть еще фактор, о котором не говорят — это увеличение расходов развитых стран мира на вооружение. Гонка вооружений перераспределяет на себя значительную часть средств, и при всем уважении к экономическому потенциалу КНР, в области военно-промышленного комплекса они далеко не на первом месте. Поэтому не только инфляция, но и отраслевое перераспределение глобального спроса — не в пользу КРН. И все это благодаря "товарищу Путину"…

А потери КНР от войны в Украине значительны. Давайте посмотрим на структуру экспорта КНР по странам (см. таблицу).

Торговый реципиент №1 экспорта из КНР — Европейский союз: на страны ЕС в 2022 году приходилось экспорта из КНР примерно на 980 млрд долларов (856,3 млрд евро). Второй партнер — это США с 583 млрд долларов, далее Япония — 173 млрд. Не менее интересен и Гонконг (298 млрд), который является страной-посредником. На фоне этих волкодавов РФ, со своими 76 млрд долларов экспорта и зависимостью от желания КНР покупать или нет у РФ нефть и газ, выглядит очень вяло.

Экономика КНР потеряла из-за войны в Украине добрую сотню млрд долларов США, а Народный банк КНР систематически вынужден заниматься инъекциями ликвидности в национальный рынок, чтобы сдерживать кредитный кризис. Поэтому у властей КНР есть все причины быть очень недовольными поведением Путина, потому что приток дешевой российской нефти и газа для них не является адекватной компенсацией потерь, которые они уже понесли. Клуб изгоев, таких как РФ, Иран, КНДР или Венесуэла, не способен компенсировать КНР потери от войны в Украине, а риски полномасштабной войны на Ближнем Востоке вообще должны были бы расстроить компартию КНР, поскольку они идут в разрез с плановым ростом ВВП Китая на 7% и повышают риски экономического кризиса в КНР.

Именно поэтому "товарищу Путину" и подготовили трибуну для выступления, похожую на веночек на похоронах. Исторически китайские императоры вообще не любили церемониться с подчиненными, поэтому, вероятно, во время следующего визита российский товарищ получит 10–20 ударов палками. Конечно, оживить процесс могла бы активная, но мягкая санкционная политика США и ЕС по отношению к КНР, поскольку экспорт КНР в РФ составляет лишь 4,9% от совокупного экспорта в ЕС и США, но это уже немного другая тема для обсуждения.

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