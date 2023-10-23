Маленькая орда не победит большую. Почему в украинском обществе все больше сходства с Россией

С начала войны Украина сражалась за свободу и достоинство — поэтому смогла остановить врага. Но в последнее время, констатирует волонтер Геннадий Друзенко , мы становимся все более похожими на врага.

НЕ СТАТЬ ПОХОЖИМ НА ВРАГА!

Со времени создания Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова я часто задавал собратьям и сосестрам один и тот же вопрос: что приводит вас в добровольческое подразделение, в котором ни зарплат, ни статусов, ни социальных гарантий? Когда в случае ранения или, не дай Бог, смерти чиновники точно скажут: "Мы вас туда не посылали"…

Каждый отвечал своими словами, но во всех ответах красной нитью проходила одна и та же мысль: к нам здесь относятся по-человечески. Нас здесь ценят. В нас здесь видят прежде всего человека. Нередко сама атмосфера большой семьи ПДМГ перевешивала и зарплаты, и статусы, и соцгарантии…

Я уверен, что это видение в человеке прежде всего человека, воспитание его достоинства, дух фронтового братства, когда командир — не тот, у кого больше звезд на погонах, а кто трудом и конкретными делами заслужил свой авторитет, — именно это должно было бы нас кардинально отличать от врагов. И превращать в страну-Давида, способную победить здоровенного российского Голиафа, для которого люди — не более, чем пушечное мясо…

Так и было. Полтора года и даже год назад так и было. Мы побеждали, мы добровольно шли на фронт, мы умирали за Украину, за свою землю, за право самим выбирать свое будущее именно потому, что верили и чувствовали — государство и его представители видят в нас прежде всего человека. Достойного человека. Которого можно убить, но нельзя унижать. И мы, достойные люди, сделали, казалось бы, невозможное: не просто остановили грубую орду, но и заставили ее отступить…

К счастью, так было. К сожалению, так все меньше сейчас. Иногда после историй, которые рассказывают собратья с фронта, волосы встают дыбом. Неужели мы ничем не отличаемся от захватчиков, кроме языка, флага и шеврона?! Потому что отношение к человеку у некоторых командиров и чиновников до боли напоминает "русскомирское". Мировоззрение этих ментальных "рускомирцев" в украинской форме прекрасно ухватила в одной фразе сосестра Маугли в своем недавнем интервью: "Вы — мобики, с вами можно, как угодно".

Как ни прискорбно это признавать, ментально мы оказались гораздо ближе к нашим врагам, чем казалось еще год назад, когда местные "русомирцы" перепугались и залегли на дно. Их общая черта — пренебрежение к человеку и его достоинству. Их жизненное кредо — "Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак". Они меряют жизнь не служением — только собственными доходами и собственной выгодой. Они не умеют брать на себя ответственность, никогда не защитят подчиненных перед начальством, никогда не откажутся выполнять преступный приказ. Слово "достоинство" — для них чужое, потому что они не знают, что оно на самом деле означает…

Для этой армии понятие "достоинство" не существует Фото: 24 канал

И именно из-за таких ментальных близнецов россиян во власти (в погонах или без) у многих исчезает мотивация воевать. Потому что этика важнее айдентики. Вера важнее языка. Свобода — принудительного единства. Потому что за свободу, достоинство, человечность, справедливость — воевать готовы гораздо больше людей, чем за то, чтобы "Украину грабили украинцы". Потому что Запад нам помогает не потому, что мы украинцы, а потому, что убедился — мы (по крайней мере, значительная часть из нас) исповедуем кардинально другие ценности, чем россияне. И готовы платить за эту инаковость самую высокую цену.

Впрочем, оказалось, что и с "империей зла" у нас гораздо больше общего, чем казалось еще год назад. И что на чашах весов наша европейскость, к сожалению, еще окончательно не перевесила нашу русскость. Что самую лаконичную характеристику России — "Крадут", приписываемую Карамзину, можно — с минимальными поправками — применить к современной Украине. Что наша система власти, в которой парламентаризм фактически мертв, а все судьбоносные решения принимает ближний круг электорального царя, — гораздо больше напоминает российскую, а не европейскую. И главное — отношение к украинскому воину и защитнику у нас все больше напоминает московское. Где солдат — это крепостной, а не рыцарь…

И наш ментальный дрейф в сторону России, который я наблюдаю последний год, меня откровенно пугает. Потому что залогом нашей победы может быть только кардинальное отличие от врага. На наших флагах должно быть начертано "Свобода. Достоинство. Справедливость". Уважение к достоинству украинского воина должно стать краеугольным камнем взаимоотношений в украинском войске. Тогда, наверное, военкомам не нужно будет устраивать ловлю на потенциальных "мобиков"…

Маленькая орда никогда не победит большую. Только возрождение и воспитание рыцарства в украинском войске и аристократии — в украинской власти дает нам шанс на победу. Чтобы победить, мы должны стать кардинально отличными от россиян.

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