Цена автогаза — уже выше на 2 гривны. Почему растет стоимость топлива на АЗС Украины

Потребители автогаза с тревогой следят за подорожанием на АЗС. Но, успокаивает эксперт рынка Артем Куюн , переживать не стоит — можно гарантировать ценовой откат при первой возможности

Автогаз набирает высоту

Потребители автогаза с тревогой следят за ценниками на АЗС. На большинстве заправок за последние дни стоимость LPG прибавила более 1 грн. и, похоже, это не финал. Нынешнее подорожание носит комплексный характер.

На самом деле, на внешнем рынке газ подорожал где-то на 1,5-2 грн/л еще во второй половине сентября, а в Украине тенденция сыграла лишь частично из-за слабых продаж и ритмичных поставок газа, закупленного ранее по более низким ценам. Ситуацию существенно ускорили внутренние факторы.

Во-первых, пробки на границе. Там сейчас просто жестяк из-за навала приоритетного агропромышленного экспорта: топливовоз может ждать выезда две недели. Но если запасов дизеля-бензина и автоцистерн, способных его возить, в Украине много, то со сжиженным газом все не так весело. Иными словами, сбой ритмичности импорта дизель переживает гораздо легче, чем LPG.

Во-вторых, сказывается российское топливо, а точнее, борьба с ним. С 17 октября таможня более детально проверяет происхождение нефтепродуктов. У части поставщиков из Польши и стран Балтии необходимых документов ожидаемо не оказалось. Еще часть объемов временно выпала у абсолютно прозрачных производителей. Например, часть европейских и американских заводов не имеет практики выдачи документов в формате, который теперь требует украинская таможня.

Отсроченное подорожание + пробки на границе + новые правила на таможне = 2,2 грн/л в оптовом секторе за неделю. За тот же период средняя розничная цена подросла на 60 коп. Кто-то из сетей рос быстрее, кто-то медленнее, но динамику на ближайшие 4-5 дней уже можно спрогнозировать. Что-то сказать относительно более длинной перспективы пока трудно. С одной стороны, ажиотажные настроения могут еще немного поднять температуру на рынке, с другой — операторы за 5-10 дней должны полностью "переварить" новые требования таможни, и газа станет больше.

Что точно можно гарантировать, так это ценовой откат при первой возможности. Конкуренция на рынке автогаза (порой нечестная и неразумная) уже давно держит розничные цены в стране на минимально возможном уровне.

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