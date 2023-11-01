Проблемы Зеленского и драма Украины. О чем говорится в резонансной статье Time

На самом деле, резонансная статья в Time — не столько о сегодняшних проблемах президента Зеленского, пишет полтолог Владимир Фесенко . Она — о той драме, которую переживает наша страна сейчас, и как это воспринимается руководством Украины.

Несколько замечаний относительно дискуссии о резонансной статье в журнале Тайм, в которой говорится о нынешней ситуации в Украине.

Сама статья очень неоднозначна и противоречива. Некоторые тезисы, например, о "наступлении на Горловку", вызывают откровенное недоумение и, видимо, являются следствием эффекта "испорченного телефона" в коммуникациях автора статьи. К тональности статьи и корректности многих оценок в ней тоже есть много вопросов.

Но я не о самой статье, а о дискуссии вокруг нее.

Если почитать отзывы на эту статью, но не читать саму статью, то может сложиться впечатление, что разные комментаторы читали разные тексты. Каждый комментатор находит в этой статье что-то свое и реагирует только на то, что ему понравилось или не понравилось. Реагируют, как правило, эмоционально, чем рационально. Возможно, это связано с тем, что и сама статья довольно эмоциональна, драматическая нота в ней явно акцентирована.

Многие воспринимают эту статью через свое отношение к Зеленскому. Отсюда и тот парадокс, что ее часто густо воспринимают негативно и люди из команды Зеленского (например, секретарь СНБО Данилов), и некоторые критики Президента Украины (этим не нравится определенное сочувствие автора статьи Владимиру Зеленскому в нынешней ситуации). На самом деле, эта статья — не столько о сегодняшних проблемах Президента Зеленского, а о той драме, которую переживает наша страна сейчас, и как это воспринимается руководством Украины.

Резонансная обложка времени Фото: TIME

Критики Зеленского видят в этой статье только тему коррупции, которая, на самом деле, не является главной в этом тексте. Сама статья является более разнообразной по содержанию и проблематике. В частности, в ней говорится о драматическом выборе, который на нас быстро надвигается: как нам воевать и действовать дальше, если Вооруженным Силам Украины критически не хватает ресурсов для более эффективного ведения войны?

Больше всего меня удивил тезис, который я слышу и читаю даже у некоторых коллег-политологов, что якобы эта статья — это сигнал Украине со стороны Запада. Слушайте, не надо воспринимать каждую статью в западных СМИ как "сигнал Запада". Это уже какой-то примитивный и неадекватный штамп. Сигналы Украине Запад (США, ЕС, G-7) посылает через заявления и конкретные действия своих официальных лиц, государственных и межгосударственных структур и через конкретные документы, которые касаются Украины, а не через статьи в газетах и журналах.

Статьи в западных изданиях — это не позиция Запада, а скорее отражение различных настроений и оценок, которые сейчас есть на Западе в отношении Украины и нашей войны против российского нашествия. Это медийное зеркало может быть немного искаженным, иногда мутноватым, доброжелательным к нам или критическим, но всегда субъективным. Не надо рассматривать соответствующие статьи как истину в последней инстанции, или как враждебную провокацию (хотя иногда такие подозрения возникают), их просто надо принимать во внимание, анализировать и делать необходимые выводы для нашей практической политики в отношениях с Западом и в работе с общественным мнением в западных странах.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник.