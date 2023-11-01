Целебный холодный душ. Почему критическая статья в Time полезна для Украины

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Оказывается, обложки журнала Time бывают разные. И если одни напоминают бурю аплодисментов, в которых приятно купаться, то другие — холодный душ, который должен отрезвить.

Несправедливо? Перекручивание странным журналистом? Непонимание? К каждой странной детали в этой статье можно относиться именно так. Но не ко всему вместе. Все вместе, в сочетании с обложкой, это уже нечто большее. И это такой сигнал, который нельзя игнорировать.

Статья и обложка Time — это и о причинно-следственных связях.

Если очень долго игнорировать пожелания партнеров, от которых ты зависишь, например в области борьбы с коррупцией, то потом как-то странно на них обижаться, когда они не выпрыгивают из штанов, чтобы тебе помочь. Если партнеры постоянно повторяют о коррупции и видят, что их не слышат, они устают. И устают гораздо быстрее, чем могли бы.

Это же логично.

И да, от нас ждут побед. И не все победы от нас зависят. Победы на фронте зависят как от западной помощи, так и от действий врага. Который не является слабым. И гарантировать победы там невозможно. И может показаться несправедливым, что Запад ждет от нас побед и делает для этого все, что нужно.

Но победы на поприще борьбы с коррупцией целиком и полностью в наших руках. Ни один Путин здесь не помешает. Для этого не нужны F16. Хватило бы политической воли.

И как-то странно обижаться, когда запросы союзников в этой области игнорировались, что изменило их отношение. И как можно теперь обижаться на изменение такого отношения? Разве мало было моментов, когда казалось, что в Киеве принимаются решения, которые выглядят как плевок в наших партнеров? Война все спишет? Как оказывается, нет. И пора это принять. И действовать соответственно.

Важно

"Сливает" ли Запад Украину? О чем на самом деле резонансные статьи в Time и Times

И тогда победы в борьбе с коррупцией могут привести к победам на поле боя. Потому что осознавая, что их слышат, люди в Белом Доме будут более склонны принимать решения и переходить красные линии Путина. Это также о причинно-следственных связях.

Может ли это не сработать? Можем ли мы влиять на Трампа? Да точно нет. Могут ли опасения в Белом Доме перевесить даже в таком случае? Конечно, да. Но тогда мы будем уверены, что сделали все от нас зависящее. А сейчас, к сожалению, этого сказать нельзя.

Определенный момент времени можно было продавать эмоцию. Но эмоция никогда не действует долго. И даже очень успешная тактика со временем перестает работать.

И статья в Time кричит о том, что уже перестала.

Это катастрофа? Нет. Даже сама статья может помочь. Как в Киеве (а для нас там, в этой статье, нет же ничего нового) чтобы осознать ошибки. Так и в Вашингтоне, где снова может подействовать эмоция, может, в последний раз. Когда американское общество вновь почувствует, что угроза настоящая. Вспомнит о боли украинского народа, олицетворением которой для многих американцев до сих пор является образ президента Зеленского. И почувствует одиночество Украины и ее лидеров. Эмпатия в западном мире — все еще весомый фактор. Особенно к популярному лидеру.

Но оно может сработать только вместе. Рассчитывать, что еще много раз удастся продавать эмоцию, уже достаточно.

Нам нужна помощь партнеров. А значит, этот холодный душ должен быть полезным. Какие еще сообщения должен передать Вашингтон, чтобы его услышали?

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