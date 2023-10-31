"Сливает" ли Запад Украину? О чем на самом деле резонансные статьи в Time и Times

Related video

Пока не было новых манипуляций от роспропаганды, давайте разберем очередной материал, чтобы враг не начал распространять бред.

Только вчера вышла статья на британском The Times, как сегодня вышла новая, уже на Time.

Нет, "Запад нас не сливает". Кто будет об этом писать или вырывать фразы из контекста — стукните того чем-то тяжелым по голове. Почему так — постепенно постараюсь объяснить.

Суть материала уже другая, но статья как бы дополняет вчерашнюю на другом ресурсе.

Если кратко — в нашем руководстве опасаются остановки помощи от США и смещения фокуса с Украины на Израиль.

Очевидная причина — США вступила в предвыборный период. Началась внутренняя борьба за ключевые должности.

Поэтому уже возникли проблемы с продолжением финансирования помощи (временный бюджет действует до 17.11, а основной закон не принят и перспективы успеть вовремя — непонятны).

Главный тезис статьи — это то, что союзники прямо говорят, что должны иметь успехи на фронте и успехи в борьбе с коррупцией.

Мы свое "домашнее задание" по восстановлению производства БК, дронов и прочего начали выполнять.

С успехами на фронте сложилось не так, как планировалось. И это напрямую связано с тем, что мы не получали военную помощь вовремя и в нужных объемах.

Вторую задачу — по борьбе с коррупцией — должны принять к исполнению. Просто обязаны.

Это условия США по продолжению помощи. И их выполнение выбьет главный козырь у трампистов.

Важно

Ничего об Украине — без Украины. Как лидеры США и Китая собираются создавать новый порядок

Но, если честно, я вижу в этой статье попытку "раздуплить" США и некоторых других союзников.

Наша война далека от завершения. Чтобы одержать победу — нужны деньги и оружие. Нам нужна авиация, больше бронетехники, танков, арты, систем ПВО. И, конечно, снарядов 155/105 калибра.

Также указывается, что Байден все же пытается протолкнуть увеличение помощи нам в одном пакете с Израилем. Но он сейчас в заложниках у трампистской оппозиции, поэтому и ему нужно быть более решительным.

Статья затрагивает и кадровые проблемы ВСУ — не хватает подготовленных людей в армии. Это говорит о 2 вещах — нам нужно усилить мобилизацию, а союзникам — существенно усилить возможности по обучению наших воинов.

Поэтому, ребята, давайте без "зрады". Нам надо сделать очень много. И чтобы это было эффективно — здесь нет места для "зрады" и "все пропало".

Запад нас не оставит наедине. Это нужно понимать.

Пока ничего страшного не произошло, и мы должны выполнить определенные условия, чтобы не произошло в принципе.

А подобные статьи давят как на нас, так и на наших союзников.

Потому что всем нужно раздуплиться.

И очень хорошо, что такие материалы, описывающие проблематику со всех сторон, выходят в самый важный период турбулентности.

Когда нам нужно готовиться к весенне-летней кампании, а новое финансирование не принято.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник