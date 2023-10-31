Чи "зливає" Захід Україну? Про що насправді резонансні статті у Time та Times

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Поки не було нових маніпуляцій від роспропаганди, давайте розберемо черговий матеріал, щоб ворог не почав поширювати маячню.

Тільки вчора вийшла стаття на британському The Times, як сьогодні вийшла нова, вже на Time.

Ні, "Захід нас не зливає". Хто буде про це писати або виривати фрази з контексту — стукніть того чимось важким по голові. Чому так — поступово намагатимусь пояснити.

Суть матеріалу вже інша, але стаття наче доповнює вчорашню на іншому ресурсі.

Якщо коротко — у нашому керівництві побоюються зупинки допомоги від США та зміщення фокусу з України на Ізраїль.

Очевидна причина — США вступила до передвиборного періоду. Почалася внутрішня боротьба за ключові посади.

Тому вже виникли проблеми з продовженням фінансування допомоги (тимчасовий бюджет діє до 17.11, а основного закону не прийнято і перспективи встигнути вчасно — незрозумілі).

Головна теза статті — це те, що союзники прямо кажуть, що мусимо мати успіхи на фронті та успіхи у боротьбі з корупцією.

Ми своє "домашнє завдання" щодо відновлення виробництва БК, дронів та іншого почали виконувати.

З успіхами на фронті склалося не так, як планувалося. І це напряму повʼязано з тим, що ми не отримували військову допомогу вчасно і в потрібних обсягах.

Друге завдання — по боротьбі з корупцією — мусимо розпочати виконання. Просто зобовʼязані.

Це є умови США щодо продовження допомоги. І їх виконання вибʼє головний козир у трампістів.

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Але, якщо чесно, я бачу в цій статті намагання "роздуплити" США та деяких інших союзників.

Наша війна далека від завершення. Щоб отримати перемогу — потрібні гроші та зброя. Нам потрібна авіація, більше бронетехніки, танків, арти, систем ППО. І, звичайно, снарядів 155/105 калібру.

Також вказується, що Байден все ж намагається проштовхнути збільшення допомоги нам в одному пакеті з Ізраїлем. Але він зараз у заручниках трампістської опозиції, тому і йому потрібно бути більш рішучим.

Стаття зачіпає і кадрові проблеми ЗСУ — не вистачає підготовлених людей у війську. Це говорить про 2 речі — нам потрібно посилити мобілізацію, а союзникам — суттєво посилити спроможності по навчанню наших воїнів.

Тому, хлопці та дівчата, давайте без "зради". Нам треба зробити дуже багато. І щоб це було ефективно — тут немає місця для "зради" та "все пропало".

Захід нас не залишить наодинці. Це потрібно розуміти.

Поки нічого страшного не сталося, і ми мусимо виконати певні умови, щоб не сталося в принципі.

А подібні статті тиснуть як на нас, так і на наших союзників.

Бо всім потрібно роздуплитися.

І дуже гарно, що такі матеріали, які описують проблематику зі всіх боків, виходять у найважливіший період турбулентності.

Коли нам потрібно готуватися до весняно-літньої кампанії, а нове фінансування не прийняте.

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