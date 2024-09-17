Осень не отменяет российские штурмы. Почему дожди вряд ли сильно помогут ВСУ на фронте

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Сейчас многие эксперты из каждого утюга рассказывают, как тяжело будет врагу продвигаться из-за погоды и приближения сезона дождей.

Если никто не заметил, то штурмы оккупантов носят преимущественно пехотный характер. При этом, в принципе, арта работать может, потому что ей не нужна постоянная мобильность.

Роль дополнительной арты на себя уже несколько месяцев как взяли КАБы, которым чихать на грязь.

Так что, может, ослабление штурмов и будет, но интенсивность может снизиться до 10-15%, не более.

На практике, на Покровском направлении это будет в среднем ~47 штурмов за сутки вместо привычных ~55.

Не сильное то и послабление, согласитесь. Поэтому на погоду я бы сильно не надеялся.

Спасти ситуацию на Покровском направлении сейчас могут грамотные управленческие решения, максимальная стойкость наших воинов, а также нелинейность наших действий. Но не погодные условия.

Вот на что они повлияют — это на применение дронов, потому что обычно усиливаются ветры, а также мешают низкие облака. Из-за этого сложнее, а иногда и невозможно работать операторам БПЛА.

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