Осень не отменяет российские штурмы. Почему дожди вряд ли сильно помогут ВСУ на фронте
Многие военные и полувоенные эксперты сейчас возлагают большие надежды на приближающийся сезон дождей, которые якобы усложнят российские штурмы. Военный корреспондент Богдан Мирошников считает, что сильного влияния на это осень не окажет, и призывает рассчитывать не на погоду, а на правильные решения ВСУ.
Сейчас многие эксперты из каждого утюга рассказывают, как тяжело будет врагу продвигаться из-за погоды и приближения сезона дождей.
Если никто не заметил, то штурмы оккупантов носят преимущественно пехотный характер. При этом, в принципе, арта работать может, потому что ей не нужна постоянная мобильность.
Роль дополнительной арты на себя уже несколько месяцев как взяли КАБы, которым чихать на грязь.
Так что, может, ослабление штурмов и будет, но интенсивность может снизиться до 10-15%, не более.
На практике, на Покровском направлении это будет в среднем ~47 штурмов за сутки вместо привычных ~55.
Не сильное то и послабление, согласитесь. Поэтому на погоду я бы сильно не надеялся.
Спасти ситуацию на Покровском направлении сейчас могут грамотные управленческие решения, максимальная стойкость наших воинов, а также нелинейность наших действий. Но не погодные условия.
Вот на что они повлияют — это на применение дронов, потому что обычно усиливаются ветры, а также мешают низкие облака. Из-за этого сложнее, а иногда и невозможно работать операторам БПЛА.
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