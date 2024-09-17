Осінь не скасовує російські штурми. Чому дощі навряд чи сильно допоможуть ЗСУ на фронті
Багато військових і напіввійськових експертів зараз покладають великі надії на сезон дощів, що наближається, які нібито ускладнять російські штурми. Військовий кореспондент Богдан Мірошников вважає, що сильного впливу на це осінь не матиме, і закликає розраховувати не на погоду, а на правильні рішення ЗСУ.
Зараз багато експертів з кожної праски розповідають, як тяжко буде ворогу просуватися через погоду та наближення сезону дощів.
Якщо ніхто не помітив, то штурми окупантів носять переважно піхотний характер. Водночас, в принципі, арта працювати може, бо їй не потрібна постійна мобільність.
Роль додаткової арти на себе вже кілька місяців як взяли КАБи, яким чхати на багнюку.
Так що може послаблення штурмів і буде, але інтенсивність може знищитися до 10-15%, не більше.
На практиці, на Покровському напрямку це буде в середньому ~47 штурмів за добу замість звичних ~55.
Не сильне то й послаблення, погодьтеся. Тому на погоду я б сильно не сподівався.
Врятувати ситуацію на Покровському напрямку зараз можуть грамотні управлінські рішення, максимальна стійкість наших воїнів, а також нелінійність наших дій.
Ось на що вони вплинуть — це на застосування дронів, бо зазвичай посилюються вітри, а також заважають низькі хмари. Через це складніше, а іноді й неможливо працювати операторам БПЛА.
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