Осінь не скасовує російські штурми. Чому дощі навряд чи сильно допоможуть ЗСУ на фронті

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Зараз багато експертів з кожної праски розповідають, як тяжко буде ворогу просуватися через погоду та наближення сезону дощів.

Якщо ніхто не помітив, то штурми окупантів носять переважно піхотний характер. Водночас, в принципі, арта працювати може, бо їй не потрібна постійна мобільність.

Роль додаткової арти на себе вже кілька місяців як взяли КАБи, яким чхати на багнюку.

Так що може послаблення штурмів і буде, але інтенсивність може знищитися до 10-15%, не більше.

На практиці, на Покровському напрямку це буде в середньому ~47 штурмів за добу замість звичних ~55.

Не сильне то й послаблення, погодьтеся. Тому на погоду я б сильно не сподівався.

Врятувати ситуацію на Покровському напрямку зараз можуть грамотні управлінські рішення, максимальна стійкість наших воїнів, а також нелінійність наших дій.

Ось на що вони вплинуть — це на застосування дронів, бо зазвичай посилюються вітри, а також заважають низькі хмари. Через це складніше, а іноді й неможливо працювати операторам БПЛА.

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