Штурм Покровска откладывается. Что помешало быстрому продвижению войск РФ на главном направлении

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1.

Российское командование, похоже, пытается задействовать на смежных флангах своих группировок войск (ГВ) "Центр" и "Юг" максимально возможный объем сил и средств.

В рамках реализации этого стремления, на левом (южном) фланге наступления 2-й общевойсковой армии (ОВА) и 90-й танковой дивизии (тд) ГВ "Центр", а также южнее, противник, кроме ранее развернутых частей и соединений, ДОПОЛНИТЕЛЬНО задействовал значительную часть своего 1-го армейского корпуса (АК) из состава ГВ "Юг", в частности:

1-ю "славянскую" отдельную мотострелковую бригаду (омсбр);

9-ю омсбр;

114-ю омсбр;

ряд подразделений 110-й омсбр;

428-й отдельный мотострелковый полк (омсп).

В свою очередь, с юга (со стороны Красногоровки) противник в составе ГВ "Юг" задействовал также значительные силы:

5-я омсбр;

главные силы 110-й омсбр;

по крайней мере, один батальон 114-й омсбр.

Таким образом, на данный момент противник пытается окружить наши войска на плацдарме восточнее р. Волчья, по направлению на с. Невельское силами почти всего 1-го АК (без одной, 132-й омсбр) + полнокровной танковой дивизией (90-я танковая, которая имеет на этом направлении развернутыми все свои 3 танковых полка (тп) — 6-й, 80-й и 239-й тп + 228-й мсп).

По сути, для того, чтобы решить "проблему южного фланга" своей 2-й ОВА (район г. Селидово и рубеж Горняк — Кураховка), которая нацелилась на Покровск и Мирноград, командование противника силами ГВ "Центр" и "Юг" создало еще одну, некую "временную общевойсковую армию", в составе армейского корпуса и танковой дивизии.

И это дает свои результаты.

В настоящее время, передовые подразделения противника уже ведут бои в с. Украинск (по крайней мере, в южной и восточной его частях), сумели вытеснить наши войска южнее Новогродовки (ВСУ, очевидно, оставили с. Мариновка), а также вышли на северную окраину с. Горняк.

Однако наиболее неприятным в этом смысле является факт прорыва передовых подразделений противника между Украинском и Селидово, со стороны Мемрика. И хотя продвинуться в сам город Селидово со стороны Михайловки противнику примерно уже как неделю не удается, однако этот прорыв южнее города все равно чувствительно усложняет общую ситуацию с его обороной. Особенно, если вспомнить упорные и настойчивые атаки противника в направлении Селидово со стороны Новогродовки, через уже захваченную им Мариновку, которые продолжаются почти в режиме "нон-стоп".

Но, похоже на то, что украинское командование вполне осознает всю серьезность нынешней тамошней ситуации.

Очевидно, оно уже начало поэтапный отвод своих передовых подразделений со всего Невельского выступа, чтобы избежать их окружения.

Передовые подразделения ВСУ отходят постепенно, от рубежа к рубежу, ведя упорные арьергардные бои в районе Галициновки и севернее Красногоровки.

Вероятно, они сначала отойдут на рубеж Желанное Первое — Звездное, а затем сконцентрируются на рубеже Горняк — Кураховка, выровняв линию фронта. При этом ключевым фактором для осуществления этого сложного и важного маневра является удержание под контролем ВСУ поселка Горняк.

Если противник сможет его захватить в ближайшее время, тогда ситуация "очень резко" и "очень кардинально" ухудшится.

Очередной удар по врагу Фото: Генштаб ВСУ

2.

Что касается, собственно, Покровского направления, где оперируют главные силы 2-й общевойсковой армии (ОВА) противника, а именно — 27-я мотострелковая дивизия (мсд) в полном составе, 15-я и 30-я отдельные мотострелковые бригады (омсбр) и часть сил 114-й омсбр, то ситуация здесь не то, чтобы стабилизировалась (потому что противник продолжает вести здесь достаточно интенсивные атакующие\штурмовые действия и имеет определенное продвижение) а, скажем так — потеряла динамику.

Продвижения противника здесь минимальны и преимущественно ограничиваются двумя участками — районом западнее Новогродовки (в сторону Лысовки и Сухого Яра) и, собственно, самой Гродовкой (а точнее — ее юго-восточной частью).

По сути, ВСУ здесь пытаются воспользоваться естественным барьерным рубежом, который им предоставляют реки Журавка и Казенный Торец.

На данный момент наиболее угрожающей в смысле дальнейшего продвижения противника выглядит дирекция Новогродовка — Сухой Яр, где противник сумел продвинуться в сторону Лысовки, действуя вдоль реки Солона, это наиболее близкая к Покровску отметка, к которой продвинулся противник.

И хотя очевидно, что сейчас внимание командования ГВ противника "Центр" преимущественно приковано к отрезку Селидово — Кураховка, где собственно и идут сейчас ожесточенные бои, смысл которых заключается в попытке противника отрезать наши передовые подразделения восточнее рубежа Украинск — Кураховка, однако на Покровском направлении ситуация выглядит не менее сложной, хотя совсем не безнадежной.

Дело в том, что, очевидно, провести в отношении г. Покровск "классическую" операцию "на обход и охват" на данный момент противник не может по двум основным причинам:

пока держится г. Селидово, гипотетический южный фас этого "охвата" — под очень большим вопросом;

так же, как "теоретически возможный" прорыв противника к рубежу Мирноград — Малиновка ("стартовый" для гипотетического северного фаса такого рода "обхода") получит какие-то реальные перспективы исключительно в случае прорыва противника ЗА реки Журавка и Казенный Торец, что пока никак не просматривается.

Поэтому, что остается противнику?

Правильно, продолжать фронтальное ("лобовое") наступление в сторону г. Покровск с юго-восточного направления, так, как он это делал до нынешнего момента вдоль железной дороги Авдеевка — Покровск.

И мы такое уже где-то видели!?

(Это же уже было).

Верно, то же самое происходило (и продолжает происходить) в районе г. Часов Яр, на Краматорском направлении, где противник таким же образом "уперся лбом" в канал "Северский Донец — Донбасс", не имея возможности обойти город ни с севера, ни с юга, и был вынужден остановиться, сумев ценой напряжения всех своих сил "откусить" лишь восточный квартал города, но не в состоянии форсировать (перейти) сам канал в черте города.

Так и здесь.

Пока ВСУ контролируют Селидово, а также район Шевченко — Чунишино — Дачинское — Новый Труд и удерживают позиции по рекам Журавка и Казенный Торец, противнику остается "прогрызать" украинскую оборону в сторону Покровска исключительно по обе стороны выше указанной железной дороги.

То есть действовать в сравнительно неширокой полосе между реками Солёненькая и Журавка (это примерно — до 5 км), надеясь на то, что ему удастся в конце концов доползти до юго-восточной и восточной окраин Покровска и там "зацепиться".

И, судя по всему, российское командование вполне осознает для себя все прелести такого положения. Именно поэтому, оно сейчас так "резко", сильно и ощутимо "озаботилось" флангами своей группировки, которая нацелилась на Покровск. Никому не хочется в самый ответственный момент реализации всего своего плана летне-осенней кампании получить внезапный и неожиданный "тычок" в сторону на направлении "главного удара", пусть даже не очень мощный, и пусть даже только с одного фланга.

Это все равно для содержания всего плана и его главного элемента будет крайне ощутимо. Особенно тогда, когда на его реализацию именно к этому моменту УЖЕ было потрачено целая куча (или лучше сказать, большая часть) сил и ресурсов, накопленных с такими сложностями ранее.

Поэтому, основную (главную) попытку, некую "пАпИтку" противника завладеть Покровском мы увидим не прямо сейчас (то есть в ближайшее время), а чуть позже.

И на сегодня, существует очень высокая вероятность того, что выглядеть это будет именно так, как сравнительно недавний "штурм" г. Часов Яр в условиях существования Клещеевского плацдарма ВСУ, в частности:

концентрация сил и средств на сравнительно узком участке;

их "запредельное массирование" с высокой тактической плотностью боевых порядков;

появление оперативных резервов противника буквально "в последний момент" и их рассредоточение по всей полосе.

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