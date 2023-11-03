Наступление в Херсонской области. Что будет дальше с украинскими плацдармами

В нижнем течении Днепра ВСУ удалось создать несколько плацдармов, и есть перспектива их объединения. Военный эксперт Константин Машовец предполагает, что российское командование в ближайшее время будет пытаться ликвидировать эту угрозу для себя

Почти по Шекспиру. Нижнеднепровская наступательная, быть или не быть?

Вероятно, "ново-обновленному" командующему группировкой войск (ГВ) противника "Днепр" генералу А.Теплинскому в ближайшее время придется решать достаточно ответственную задачу — помешать украинским войскам превратить целый ряд небольших тактических плацдармов на левом берегу р. Днепр в 1-2 оперативных. А при возможности, вообще их ликвидировать.

На первый взгляд, кажется, что для российского командования это будет не очень сложным делом. Потому что, на сегодняшний день, на стороне бывшего командующего воздушно-десантными войсками РФ, в этом смысле, существует целый ряд преимуществ, в частности:

небольшой масштаб украинских плацдармов (и соответственно, тактические глубина и эшелонирование боевых порядков украинских подразделений, которые их удерживают);

наличие очевидных сложностей у ВСУ, относительно их материально-технического обеспечения и поддержки;

ограниченность в количестве и объемах украинских сил и средств, которые их удерживают и соответственно — сложности с их пополнением;

очевидное преимущество противника в воздухе.

Однако, было бы преждевременно предполагать, что на практике выполнить эту задачу частям и соединениям российской ГВ "Днепр" будет "легко и просто". Как говорят сами россияне — "отнюдь…"

На данный момент.

ВСУ удерживают на левом берегу следующие плацдармы:

в районе Антоновского автомобильного моста и района "Дачи";

напротив с. Приднепровское (район Антоновского железнодорожного моста), до железнодорожного моста через р. Верхняя Конка;

и в районе с. Крынки, до базы отдыха "Искра".

Это те, которые имеют более-менее устойчивый характер и способны держаться на постоянной основе еще какое-то время.

Кроме этого, так сказать, "в рейдовом режиме" ВСУ периодически оперируют на острове Большой Потемкинский (до базы "Застава", с. Белогрудовое), в районе озера Круглик (до р. Конка), а также в районе озер Мелкий и Глубокий Лиман.

Соответственно, для блокирования и ликвидации украинских плацдармов на левом берегу Днепра противник сосредоточил и развернул соответствующие силы и средства из состава своего УВ "Днепр" и даже еще недосформированных стратегических резервов.

Очевидно, что и в дальнейшем противник вряд ли смирится с сегодняшним положением (имеется в виду существование целого ряда тактических плацдармов ВСУ на левом берегу р. Днепр). Более того, также особую обеспокоенность российского командования в этом контексте вызывают достаточно активные и агрессивные действия наших войск на этом направлении, по расширению и объединению этих плацдармов.

Поэтому, в ближайшее время противник явно не только продолжит свои попытки ликвидировать плацдармы ВСУ на левом берегу р. Днепр, а вероятно, попытается нарастить свои усилия в этой области. Об этом говорит не столько назначение, как считается, наиболее "толкового" российского генерала на должность командующего ГВ "Днепр", но и целый ряд практических шагов в этом направлении, которые уже предпринимает командование противника, в частности:

закончилось оперативное развертывание на этом направлений частей 70-й мотострелковой дивизии (мсд) 18-й ЗВА, по крайней мере, три ее мотострелковых полка уже здесь, причем два из них, по сути, введены в бой;

то же, очевидно, происходит с силами 40-го армейского корпуса противника. Его 144-я омсбр, вероятно, в ближайшее время будет задействована по направлению на с.Крынки;

состоялась перегруппировка на это же направление отдельных частей и подразделений из состава 58-й ЗВА и 7-й дшд (177-го оп МП, 171-го одшб и ряда других);

очевидно, что при "острой необходимости", и 34-я омсбр противника вернется с Бердянского направления в "лоно родной" 49-й ЗВА. По крайней мере, после участия в контратаках в районе с.Приютное ее подразделения сейчас немного оттянули в тыл.

Ну и в завершение, расклад сил противника на Крымско-Таврическом направлении, по состоянию на вчерашнее утро.

Группировка войск (ГВ) противника "Днепр" (без учета резерва):

личного состава (в\сл) — 64278 в\сл;

танков (всех типов) — 384;

боевых бронированных машин (ББМ), включая бронеавтомобили — 917;

артиллерийских систем (АС), калибром от 100-мм — 488;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 72;

пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса (ПУ ОТРК) — не менее 8 единиц.

По численности личного состава, это вполне сопоставимо с теми ГВ противника, которые развернуты и действуют сейчас на Купянском и Запорожском направлениях (соответственно — 69375 в\сл и 61372 в\сл).

По количеству основных образцов и типов вооружения и военной техники (ВВТ), ГВ "Днепр" полностью соответствует основной тенденции, присущей тем ГВ противника, которые ведут "активную оборону" — сравнительно небольшое количество танков (колеблется в диапазоне от 300 до 400 единиц) и достаточно мощная артиллерийская составляющая (под полтысячи крупнокалиберных стволов, хотя под Купянском их существенно больше — за 700 единиц, но там противник пробует наступать).

Итак, подведем итоги.

То, что наши плацдармы на левом берегу Днепра донимают российское командование — очевидно. Но, в этом смысле, стоит вести речь не об этом, а о том, как они МОГУТ ВЛИЯТЬ в перспективе на сам уровень этого досаждения (если, конечно, противнику так и не удастся их ликвидировать).

Очевидно, противник, проводя, по крайней мере, на двух оперативных направлениях наступление (Купянское и Авдеевское) и готовя по многим признакам такие же действия на Лиманском направлении, направляет туда основную массу своих ресурсов и пополнение в л\с и ВВТ. Более того, по крайней мере, еще на двух ему приходится вести активную оборону (Токмакский и Бахмутский), что также требует определенных усилий в этом смысле.

Поэтому, "открытие" еще одного "активного" направления явно потребует ОТ ОБЕИХ сторон "пожертвования" активными действиями на каком-то из вышеупомянутых. В противном случае, каждая из сторон просто рискует "надорваться". И для ВСУ это более актуально, чем для противника. В первую очередь, в отношении имеющегося количества боеспособного личного состава.

В этом смысле, будет очень важно — какие именно ближайшие цели и задачи ставят обе стороны перед своими войсками. Это напрямую будет влиять на объем и состав войск (сил), которые будут привлекаться ими для ведения активных действий на этом направлении. И соответственно, влиять на ход и ход событий на других направлениях.

Есть еще один нюанс: от передовых позиций ВСУ в районе с. Крынки до п-ва Крым — чуть меньше 80 км, от наших передовых позиций в районе с. Новопрокоповка — более 186 км. Мощных "узлов обороны", в которые, очевидно, противник превратит Токмак и Мелитополь на Крымско-Таврическом направлении, также меньше, по крайней мере, в размерах.

Конечно, каждое из этих направлений имеет свои особенности.

На Токмацко-Мелитопольском направлении, например, нет р. Днепр, которую еще надо форсировать значительными силами и средствами и обеспечить удержание для этого более или менее значительных плацдармов. Зато степень плотности и эшелонирования системы обороны, особенно в глубине оперативного построения войск противника, на Крымско-Таврическом направлении ощутимо меньше, чем там.

Говорят, вчера что-то такое "прилетело" по командному пункту (КП) УВ противника "Днепр", не то АТАКМС, не то "Шторм Шедоу", не то еще что-то.

Если эта информация соответствует действительности, то генерала Теплинского, судя по всему, "тепло поприветствовали" ВСУ на новой должности.

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