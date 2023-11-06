Ловите агентов. Почему статья в Time работает на Россию и какие проблемы надо решить в первую очередь

Статью в журнале Time не нужно воспринимать отдельно от событий вокруг Украины. У меня лично нет никаких сомнений, что эта статья появилась под влиянием россиян. Самое дорогое, что сейчас есть у украинцев, — это вера в победу. С патриотизмом и историческими фактами москвичи сделать ничего не могут. Поэтому они ударили по тому, что позволяет Украине побеждать: по вере в победу и по тем, кто ее постоянно подпитывает.

Но пост не об этом. У россиян реально подгорает. Выборы Путина должны состояться уже 17 марта 2024 года. Не знаю, в каком он там состоянии: подмороженный, свежеохлажденный, вяленый или прокопченный, а если и живой, то ему уже за 70. Поэтому независимо от состояния диктатора — ему на март 2024 года могут готовить преемника. К миру подталкивает КНР, для которой разгар третьей мировой на Ближнем Востоке означает экономический крах. Внутри РФ также подгорает. Падает рубль, Центробанк одновременно вводит обязательную продажу валютной выручки и поднимает ставку, санкции, как ржавчина, разъедают российскую авиацию и судостроение, автопроизводители уже обнародовали график простоев на 2024 год... Проект "могучего рубля", который должен был стать региональной валютой, превратился в посмешище, которое теперь замещается бартером. Не удивительно, что россияне начали нервно дергать за все доступные рычаги и тратить неофициальные резервы спецслужб:

93 млн долларов через криптовалюты было переведено ХАМАС для активизации террора в Израиле. Проект успеха не достиг — цены на нефть остались без изменений, события, наоборот, подтолкнули КНР к коллективному Западу;

едва ли не впервые в современной истории министр обороны (Шойгу) заговорил о мирных переговорах. Вообще-то в нормальных странах переговорами занимается МИД. Хотя о чем еще это я? То в нормальных странах;

на мировую арену в очередной раз пытался выползти Лукашенко как миротворец. Но цена его усилиям известна, думаю, второй раз на это никто не купится. Тем не менее без пинка из Кремля этот дед вряд ли стал бы предлагать мирные инициативы;

огромные средства тратятся на агентурную сеть в Украине. Это уже ярко видно не только по поведению отдельных депутатов разных фракций, которых традиционно связывают с Кремлем, но и по релокации ресурсов в системе государственных финансов, распыление которых крайне негативно повлияло на финансирование подготовки к контрнаступлению;

угрозы европейцам блокировкой средств, которые они хотят вывезти из РФ после того, как лишились своего бизнеса в РФ. На самом деле блокировать там нечего: на спецсчетах типа "С" накопилось не более 20 млрд долларов. По сравнению с тем, что обездвижено на Западе, — это мизер;

в конце концов, атака на веру украинцев в победу в, казалось бы, солидном издании. Можно сколько угодно рассказывать, что издания типа Time не продаются. Но то, что нельзя купить за деньги, можно (к сожалению) купить за большие деньги.

Таким образом, у соседей подгорает, и это уже видно не только по новостям с фронта. Не думаю, что какая-то статья повлияет на ситуацию в Украине. Никто никуда не убежал и не сдавался, когда россияне стояли под Киевом, тем более никто не сдаст позиций и сейчас.

Проблема коррупции в Украине является не самой страшной. Во-первых, перспективы восстановления Украины дадут возможность заработать всем желающим и без коррупции. Во-вторых, весь инструментарий для борьбы с коррупцией есть, информация о банковских транзакциях не сгорит))) прямо как рукописи писателей. Главная проблема для Украины — это очищение от агентурной сети.

К сожалению, именно эту проблему недооценивают наши Западные партнеры. Мы более 20 лет жили возле страны-агрессора, где руководил профессиональный разведчик. Поэтому нет ничего удивительного, что люди, которые подчинены Патрушеву, Нарышкину и другим деятелям, устраивают в Украине что-то вроде соцсоревнований по саботажу, отдаляя победу, расшатывая наши отношения с партнерами и атакуя тех, кто подпитывает веру в победу. Стая агентов довольно агрессивно отгоняет от центра принятия решений тех, кто мог бы им противостоять. Не очистившись от агентов влияния россиян, мы не сможем быстро преодолеть коррупцию, поскольку она для них — как вода для рыб. А в прозрачной и некоррумпированной среде они работать не умеют.

Вот об этом нужно думать, а не о статье в модном журнале, о которой уже на следующей неделе никто не вспомнит, вероятно, кроме бухгалтера ФСБ, который будет готовить отчет о потраченных средствах на "меры воздействия" )))

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