Перестать быть советской армией. Как ВСУ должны измениться после трагедии 128-й бригады

Трагедия 128-й отдельной бригады не должна повториться — никогда и нигде, призывает военнослужащий Юрий Гудименко . А для этого ВСУ должны перестать быть маленькой советской армией — иначе просто не выжить.

Трагедия со 128-й бригадой должна стать последней. У нас просто нет выбора.

Война меняется каждые полгода. Методы управления меняются гораздо медленнее. Сама система остается просоветской насквозь. Журналы, бумаги, построение, плац, лом, уставной цвет. Это во всем или почти во всем.

ВВК, отпуска, переводы. Запрет одиночного купания. Усилить бдительность. Не доводили.

У нас нет выбора. Мы должны измениться, или умереть. Должны наращивать эффективность, мутировать вместе с войной. Оружие меняется, подходы — нет.

Маленькая советская армия не победит большую советскую армию. А мы пр...ебуем так же и там же, где и они. Так не должно быть.

Мы нуждаемся не только в наказании тех, кто подставил пацанов из 128-й под удар. Мы нуждаемся не только в достойном чествовании их памяти.

Мы нуждаемся в изменениях. Адаптации. Гибкости. Модернизации и обучения на своих ошибках, если уж не получается учиться на чужих.

Это больно. Это очень больно, сложно и непросто.

Но это единственный выход.

Адаптируйся, или умри. Эволюционируй, или умрешь.

Мы должны это сделать.

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