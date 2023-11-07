Выборы под прицелом врага. Почему голосование во время войны — абсурдная затея

Есть несколько простых аргументов против проведения выборов во время войны, пишет журналист Денис Попович . Начать с того, что избирательный процесс под прицелом врага просто не может быть нормальным...

Я против проведения выборов во время войны. Это моя позиция, и я объясняю, почему.

Если у государства во время войны есть деньги на проведение предвыборной кампании, то почему мы тогда просим их у партнеров? Если у будущих кандидатов будут деньги на то, чтобы выдвигаться на выборы и проводить собственную предвыборную кампанию, то почему до сих пор общество собирает бойцам ВСУ на авто и дроны? У меня будут возникать именно такие вопросы с абсолютно естественным выводом — изъять эти деньги и направить на нужды армии. Чисто безопасностные предостережения. Когда люди собрались на выставку дронов в Чернигове, туда прилетела российская ракета. Когда люди пришли в кафе на поминки в Грозе — туда опять же прилетела ракета. Трагические последствия помнят все. Когда в скопление людей на каком-то избирательном участке тоже прилетит ракета — я бы хотел послушать, что после этого будут рассказывать обществу. Будем организовывать избирательные участки в бомбоубежищах? Так они для этого не приспособлены, а большинство убежищ — вообще в подвалах домов. Будем заставлять людей из поселков ехать ради голосования в крупные города, где работает ПВО и можно хоть что-то обеспечить? Абсурд — никто не поедет. Будем организовывать массовый обход мобильных групп по отдельным помещениям, чтобы максимально избежать скоплений людей? А кто гарантирует в таком случае отсутствие злоупотреблений?

Обычный запуск МиГа может сорвать весь избирательный процесс

К тому же враг легко может сорвать весь избирательный процесс, просто подняв в день выборов в воздух свои МиГи, которые будут висеть в воздухе несколько часов. Тогда будет объявлена воздушная тревога, все избирательные участки надо будет закрыть, людей отправить в убежища, а легитимность выборов вообще станет под большим вопросом.

Я уже не говорю о практической возможности проведения выборов в прифронтовых и оккупированных регионах.

Есть куча вопросов к президенту и особенно к парламенту. Не спрашивайте у меня рецептов, как решить эти вопросы. Но выборы во время войны, в которой вся территория страны под ударом врага — точно не тот вариант.

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