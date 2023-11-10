Крымский сценарий в Косово. Как Путин разжигает войну в центре Европы

В Косово назревает конфликт, способный перерасти в настоящую войну. Ситуация подогревается Путиным, которому очень выгоден пожар в центре Европы — он отвлечет внимание от происходящего в Украине, пишет журналист Орест Сохар .

Путин рвется в "миротворцы". Для этого затевает в Европе новую войну

Бывший начальник военной разведки США и известная ученая написали для Foreing Affairs важную статью о еще одном неуравновешенном стартапе фюрера — второй горячей точке на европейском континенте. А вспоминая об Израиле, то уже третьей.

"В центре Европы назревает большой взрыв", — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, намекая на Сербию и Косово. Чтобы точно бахнуло, Кремль подогревает этнический и религиозный конфликты между двумя странами, поставляет сербскому режиму оружие и одновременно присадил его на иглу дешевых газа и нефти.

В конце сентября Сербия в очередной раз развернула войска и тяжелую технику на границе с Косово. "Температура" нынешнего конфликта выходит за рамки традиционной напряженности прошлых лет.

Проводником кремлевской политики является президент Сербии Александар Вучич, ярый сербский националист. Во время балканских войн времен распада Югославии он был министром информации в команде Слободана Милошевича. "Слобо" умер в тюрьме Международного уголовного суда до вынесения приговора, тогда как Вучич смог интегрироваться в современную сербскую политику.

Нынешний лидер Сербии собирается реализовать в Косово "крымский сценарий": избегая широкомасштабного вторжения, Вучич (по утверждению правительства Косово) может использовать "зеленых человечков", чтобы захватить контроль над северным Косово, как это сделал путин в Крыму.

Цель — дестабилизация страны и унижение НАТО.

Крымские "зеленые человечки": теперь — в Косово? Фото: РИА

Выполняя "домашнее задание" Кремля, Вучич получает и собственную политическую выгоду от хаоса на Балканах — отвлекает внимание от собственных внутриполитических проблем, подавляет антиправительственные протесты и расправляется с "цветными революциями" в зародыше. Также он торгуется со странами Запада, обещая ослабить напряжённость, если Запад снова даст денег.

Московия рассматривает Балканы как уязвимое подбрюшье Европы, а бункерный верховнокомандующий претендует на роль участника переговоров по конфликту на Балканах. Расчет — получить рычаги влияния на западные государства.

В конце концов, если мир на Балканах будет зависеть от Путина, чиновникам НАТО, возможно, придется пойти на уступки Москве, если они хотят избежать войны. Подтолкнув Балканы к грани, он также надеется показать, что НАТО является бумажным тигром и не будет действовать, когда возникнет такая необходимость. Даже если НАТО даст отпор Сербии, Путин все равно может победить: открыв другой фронт, Запад будет иметь меньше возможностей помогать Украине, — Foreing Affairs.

У Кремля есть и другие причины поддерживать хаос на Балканах: он использует так называемый косовский прецедент, чтобы защитить свое незаконное вторжение в Украину. Мол, аннексия украинских территорий оправдана независимостью Косово. Ирония в том, что Московия не признает независимость Приштины.

Вучич обращен Путиным в империалистическую веру. Оба являются проводниками "традиционных культурных ценностей", выступают за консервативное христианство и против либерального Запада. В Сербии толерантно относятся к созданию "сербского мира" — балканского эквивалента путинского "русского мира" — призванного объединить всех сербов, в том числе в Косово, в общей сербской культурной структуре. Оба государства даже имеют фундаментальные мифы, укорененные в территориях, которые они хотели бы захватить.

Появление еще одной площадки большой войны стало бы большим подарком для Путина, который хочет, чтобы Запад отвлек свое внимание от Киева. Чтобы защитить Европу и остановить Кремль, важно, чтобы НАТО укрепила свой балканский фланг прямо сейчас, пока расходы на это все еще невысоки. Иначе Вучич продолжит "тестировать" Альянс, пытаясь доказать его беззубость.

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