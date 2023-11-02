Америка назвала врагов. Как США готовятся к Третьей мировой на примере войны в Украине

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США готовятся к 3-й мировой на уроках войны в Украине. Байден назвал врагов.

Пентагон перебрасывает на Ближний Восток военную технику в неслыханных масштабах. Военные порталы пишут, что на днях в регион Восточного Средиземноморья прибыли по меньшей мере 53 самолета C17 Globemaster III и 7 самолетов C-5M Super Galaxy. Перед этим Вашингтон отправил туда же две авианесущие ударные группы, Британия — одну. И вся эта армада — вовсе не для усиления Израиля в его войне против ХАМАС.

"Президент США Джо Байден заявил об эскалации соперничества между Америкой с союзниками и "осью диктатур": Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Именно поэтому Белый дом акцентирует на необходимости синхронизации военных событий в Украине и на Ближнем Востоке: это две взаимосвязанные площадки одного и того же конфликта", — Politico.

В ближайшем будущем Тайвань может стать зоной третьего конфликта. А тут еще и Северная Корея решила попугать своей антикварной армией Южную.

Китай стремительно наращивает свой военный потенциал, и его военно-морские силы уже превосходят по численности ВМС США. Россия, в свою очередь, наращивает производство бронетехники и мобилизует свои силы.

Очевидно, что противники Америки готовятся к войне. Эксперты констатируют, что Китай и Россия строят свои вооруженные силы с целью нападения, а не сдерживания.

Американцы, похоже, усвоили урок рашистской войны против Украины: промедление обходится дорого.

Многие эксперты сейчас пишут, что медленное украинское контрнаступление побуждает США пересмотреть свои расходы на оборону, и не только США. Учитывая новые реалии, недостаточным является и нынешний масштаб вооруженных сил Европы: ЕС должен восстановить свои армии и увеличить расходы на оборону, и быть готовым к длительному периоду нестабильности.

Соединенные Штаты играют на опережение, готовясь к противодействию всей этой "оси диктатур". Ведь Пентагон уже заявил, что не будет участвовать в наземной операции Израиля, а значит — все американские усилия направлены на Иран и их сателлитов в регионе. Я даже не исключаю, что США превентивно нападут на "аятолл", поскольку это проще, чем отбиваться от очередных нападений проиранских террористов.

В Иране видит Америка своего главного врага Фото: Iranian Presidency Office

Здесь стоит обратить внимание на "зашквар" между республиканцами и демократами, который возник по помощи Украине: новый спикер палаты представителей Майк Джонсон решил разделить помощь Украине и Израилю, на что Байден топнул ногой, пообещав ветировать средства для Иерусалима, если будет проигнорирован Киев.

Логика Белого дома понятна: война единая, только распыленная на две площадки, а Байден не может воевать с мировым авторитаризмом, при этом получив второй фронт от трампистов.

Президента США поддержал лидер республиканцев в Сенате Митчелл Макконнелл, который также двумя руками за сохранение целостного пакета помощи Израилю и Украине. Здесь большой респект Макконнеллу, который отошел от своего типично осторожного стиля помощи Украине и тратит политический капитал для страны, которая находится в боевых условиях. Politico: "Он "изо всех сил" поддерживает Киев, несмотря на разногласия внутри республиканской партии".

Трамписты ответили нестандартно: они готовы одобрить помощь Украине, если администрация Байдена покажет им стратегию победы, а не только предъявит чек. Также республиканцы захотели полноценной санкционной политики против РФ со стороны США и НАТО, в том числе запрета всех видов нефти и нефтепродуктов, зерна и минералов. Там и о фронтовых отчетах, и о возвращении Крыма, — все те вопросы, на которые стремился бы получить ответ любой украинец.

Если бы демократы США были бы такими решительными полтора года назад, ситуация в российской войне против Украины развивалась бы в совершенно ином ключе. Но даже сегодня, за день до "карибского кризиса-2", важно, что Белый Дом стал проактивным. А все остальное будет зависеть от ноябрьской встречи лидеров США и Китая.

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