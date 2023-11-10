А если будем воевать еще 15 лет: почему выборы в Украине придется проводить
Политик Александр Доний оппонирует популярному мнению, что выборы во время войны неуместны. По его мнению, они как раз нужны, ведь никто не знает, сколько еще продлится война, да и опыт их проведения с 2014 года накоплен достаточный.
Зеленский сделал заявление, что выборы "не ко времени".
Значит ли это, что Зеленский прав?
— Нет, не значит.
Значит ли это, что общественная дискуссия о выборах прекращена?
— Нет, не значит.
Значит ли это, что выборов во время войны не будет?
— Нет, не значит.
А теперь по порядку.
1. Президент Украины Зеленский сделал заявление, что выборы "не ко времени". Потому что война.
Почему это не означает, что Зеленский прав. Потому что правота — это категория субъективная. Зеленский считает, что он прав, его сторонники считают, что он прав, даже большинство общества в этом вопросе считает, что он прав.
А вот я так не считаю. Я считаю, что прав я, когда говорю, что
- Избирательное законодательство следует менять,
- Выборы придется таки проводить и во время войны, потому что…
- Война может длиться лет так, например, 15, и что…
- Выборы по этому законодательству будут нечестными и несправедливыми, то есть, опять таки…
- Избирательное законодательство следует менять немедленно.
И я считаю, что прав я. Да, я понимаю, что так считают не большинство украинцев. И что с того? Были неоднократные ситуации, когда большинство украинцев считали не так, как я. Например, в 80-х годах я боролся за Независимость Украины, а большинство украинцев были тогда против Независимости. Это не мешало мне тогда считать, что прав я, а не большинство. Так и сейчас: то, что Зеленский против выборов, а я за, не означает, что прав он, а не я. Для него и его сторонников — он прав, а для меня и моей сторонников — прав я.
2. Об общественной дискуссии относительно выборов.
После заявления Зеленского общественная дискуссия относительно выборов не прекратится. Почему? Не он ее начинал, не ему ее и прекращать. Я был одним из тех, кто полгода назад начал в обществе дискуссию о выборах. Я дискуссию не прекращаю. Меньше ли у меня возможностей, чем у Зеленского? Безусловно! И что с того? Да ничего! Буду дискутировать теми возможностями, которыми я обладаю. Я оппонировал всем шести с половиной президентам Украины (если половиной считать исполняющего обязанности), разве кто-то думает, что я перестану думать самостоятельно и высказывать собственную точку зрения? Ну-ну.
Тем более, как я неоднократно подчеркивал, для меня не интересно вести дискуссию только в формате "нужны или не нужны выборы", потому что для меня здесь все однозначно: они нужны. А дискуссию следует вести в формате: "какие именно изменения в избирательное законодательство следует вносить, чтобы проводить выборы во время войны". Вот такой формат дискуссии мне интересен, и я охотно готов поговорить и подискутировать с людьми, которые имеют аналогичный уровень понимания. Поэтому дискуссия о выборах продолжается!
3. О том, будут ли выборы во время войны.
Во-первых, они, выборы то есть, уже были. Во время войны. Шесть раз. В 2014 году — выборы Президента, в 2014 году — выборы Верховной Рады. В 2014 году — местные выборы. В 2019 году — выборы Президента, в 2019 году — выборы Верховной Рады, в 2020 году — выборы местные.
Или кто-то считает, что в 2014, 2019, 2020 годах войны не было? Может, у нас тогда не было оккупированной части украинской территории? Может, тогда у нас не было сотен тысяч вынужденных переселенцев?
Все было. Но когда выгодно, то говорят, что война с 2014 года, а когда не выгодно — забывают. Напоминаю: война таки с 2014 года. И выборы Украина проводила во время войны
Но когда напоминаешь о войне с 2014 года, то произносят другой контраргумент: теперь уже полномасштабное вторжение. Да, с 24 февраля 2022 года — полномасштабное вторжение фашистской России. Вот только когда я уже полгода я говорил, что с 12 ноября 2022 года ситуация на фронте из космоса выглядит как статичная, то никто не готов был слушать. Но когда об этом уже написал Залужный в статье, что ситуация на фронте в стадии статичности, то отмахнуться от этого тезиса стало невозможно. Поэтому через 3 дня будет год, как наши войска освободили последний украинский город (Херсон). Если кто-то думает, что "замороженный конфликт", которым нас пугают, может выглядеть иначе, то я Вас разочарую: он выглядит именно так. Соответственно, "самая горячая стадия" была 24 февраля 2022 г. — 11 ноября 2022 г. С 12 ноября 2022 г. мы вступили в другую фазу. Кто этого не понимает, то пусть спросит жителей Киева, Сум, Харькова, Чернигова (уже не говорю об оккупированном тогда Херсоне), отличаются ли эти стадии. Так вот: отличаются. Мы теперь в стадии "статического фронта". И в такой фазе война, как я уже неоднократно подчеркивал, может продолжаться еще где-то так 15 лет — до смерти гада Путина.
Многие хотят, чтобы выборы не происходили эти 15 лет. На сегодняшний день есть общественный консенсус против выборов:
- Против выборов власть. Ну, тут все понятно: любая власть хочет власти подольше. Выборы могут поставить под сомнение такую возможность, или как минимум привести к ротации властной команды. И оно им надо? Нет, не надо.
- Против выборов остатки политической оппозиции. Какие это остатки? А это депутатские фракции и группы в Верховной Раде, которые понимают, что больше в Раду не попадут. Правильно, им это не надо. Легче подкармливать карманных "общественных активистов" и "журналистов", чтобы те выступали против выборов. Это дешево, и в Раде можно жить десятилетиями. Красиво.
- Против выборов большинство общества. И здесь тоже понятно. Общество живет святой мыслью дать отпор российскому фашизму. Это справедливая и правильная мысль. Просто обществу почти никто честно не говорит, что война может длиться где-то так 15 лет. А это значит, что за эти 15 лет коррупция будет расцветать в разы. Потому что депутат, который не боится перевыборов, с большей вероятностью не устоит перед коррупционными соблазнами. Но общество об этом не думает. А чтобы общество об этом и не думало, медиа, на всякий случай, сохраняется монополизированным. И мы вступаем в ужасную стадию: власть будет подсознательно (надеюсь не сознательно) заинтересована в .....у затягивании войны ... Ужас, правда? Но все логично: пока есть война — есть военное положение. Пока военное положение — никаких выборов. Пока никаких выборов — власть неизменна ... Логически-мотивационная связь. Наивные будут думать, что такая связь не будет работать. А вот я — не настолько наивный.
Так, конечно, может продолжаться долго. И выборы власть пропустит. И легитимность начнет падать. Но долго — это не вечно. И Украина, к счастью, отличается от авторитарной России. Так что дискуссия, которую я буду вести по выборам, постепенно будет шириться и шириться. Долго. Но неуклонно. Напомню, сколько времени мне понадобилось, чтобы побороть кнопкодавство в Верховной Раде. Долго. 10 лет. Я был первым, кто поднял этот вопрос. Еще не был депутатом. Потом был одиночкой в Верховной Раде, кто не сдавал свою карточку. Один из 450. Долго, медленно, дискуссия, которую я начинал, доходила до общества. В конце концов, дошла. Дойдет и на этот раз. У меня есть время и вдохновение.
Так что выборы таки будут! И несмотря на авторитарные тенденции, в Украине сохранится демократия.
Кто бы ни высказывался против.
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