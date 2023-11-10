Не весь Глобальный Юг - за ХАМАС. Как война разделила развивающийся мир

В целом, "Глобальный Юг" — против Запада, пишет колумнист The Wall Street Journal Садананд Думе . Но по отношению к ХАМАС и прочим подобным группировкам, там существуют разные мнения, и Западу это, безусловно, стоит использовать.

В то время, как война Израиля против ХАМАСа продолжается, некоторые эксперты начали негодовать по поводу опасности для США отчуждения общественного мнения так называемого "Глобального Юг" (расширенный термин для стран с низкими доходами на душу населения, менее вежливо называемый "Третьим миром").

Теоретически отчуждение блока стран, на долю которых приходится большая часть населения мира, нанесет ущерб американским интересам. Но хотя среди многих развивающихся стран существует тенденция противостоять Израилю, они вряд ли являются монолитом. Разгромная победа Израиля над ХАМАСом принесет пользу не только Западу, но и всему миру, включая многие страны, которые регулярно критикуют еврейское государство.

Некоторые эксперты, похоже, этого не понимают. Журналист Говард Френч утверждает, что "эмоциональная и почти не детализированная поддержка Израиля Байденом" может оказаться "дорогостоящей ошибкой". По словам Муртазы Хуссейна из Intercept, "на Глобальном Юге" израильско-палестинский конфликт "рассматривается четко как безжалостная антиколониальная война, подобная тем, в которых участвовали многие из них". В своей лекции в прошлом месяце американский политолог Джон Миршаймер заявил, что США оказались с "серьезными проблемами" из-за поддержки действий Израиля в секторе Газа.

На первый взгляд, это мнение обосновано. За последний месяц антиизраильские протестующие заполонили улицы Пакистана и Индонезии, а также других развивающихся стран. В прошлом месяце лидеры Египта, Иордании и Палестинской автономии отменили встречу с президентом Байденом из-за критики ложных утверждений о том, что Израиль разбомбил больницу в секторе Газа. Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем, а Колумбия и Гондурас отозвали своих послов. В едва понятной обличительной речи министерство иностранных дел Южной Африки заявил, что "Израиль не имеет "права на самооборону"".

Но эти страны вряд ли являются представителями развивающегося мира. Вопреки тому, что утверждает г-н Хусейн, нет единогласия по вопросу израильско-палестинского конфликта. Возьмите Индию, самую густонаселенную страну в мире и важного стратегического и экономического партнера Америки. Многие индийские СМИ не рассматривают этот конфликт как антиколониалистскую борьбу, а справедливо изображают Израиль как осажденную демократию, защищающуюся от варварской террористической группировки.

Премьер-министр Нарендра Моди быстро осудил "террористические атаки" ХАМАСа на Израиль и заявил, что индийцы "солидарны с Израилем в этот трудный час". Г-н Моди разговаривал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Индия воздержалась при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, призывающей к "гуманитарному перемирию" в секторе Газа, как сообщается, потому, что в резолюции не упоминается ХАМАС.

Индия не была единственной развивающейся страной, которая воздержалась от этой односторонней резолюции ООН. То же самое сделали Камерун, Эфиопия, Ирак, Филиппины, Тунис, Замбия и ряд островных государств Тихого океана. Многие из этих стран проголосовали за печально известную резолюцию ООН 1975 года, поддержанную Советским Союзом, которая приравнивала сионизм к расизму. Очевидно, что эти страны больше не рассматривают израильско-палестинский конфликт в черно-белых тонах.

В действительности, большинство развивающихся стран, в том числе те, которые занимают враждебную по отношению к Израилю публичную позицию, выиграют от уничтожения ХАМАСа. Многие страны Азии и Африки сталкиваются с реальной угрозой со стороны кровожадного джихадизма, примером которого является эта группировка. Поражение Израиля вдохновит джихадистов по всему миру. Это имеет прямые последствия для безопасности развивающихся стран, которые не являются преимущественно мусульманскими и уже давно борются с бедствием терроризма, включая Индию, Таиланд, Филиппины и широкий спектр африканских стран. Но это также серьезный риск для стран с мусульманским большинством, борющихся с внутренними экстремистскими проблемами, таких, как Алжир, Пакистан, Нигерия и Индонезия.

И хотя гибель мирных жителей повсюду вызывает сожаление, многие критики политики США в отношении Израиля выглядят скорее ожесточенными, чем морально озабоченными. Злобные антиизраильские комментарии часто исходят из тех стран, которые потерпели неудачу в том, где еврейское государство преуспело – создав прочную демократию и осуществив переход от бедности к процветанию. Пакистан, например, фактически является банкротом, находится под фактическим военным правлением и страдает от террористических атак. Южная Африка не может помешать ворам снимать железнодорожные пути и медную проводку в больницах. У США или Запада в более широком смысле нет веской причины извлекать моральные уроки из реальности стран, у которых есть проблемы с проведением честных выборов или с подачей света.

Президент Сальвадора Найиб Букеле, широко популярный в Латинской Америке благодаря подавлению организованной преступности в своей стране, возможно, выразил это лучше всего: "Как сальвадорец палестинского происхождения, я уверен, что лучшее, что может случиться с палестинским народом, — это то, что ХАМАС полностью исчезнет".

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