Украинские слоны против Арестовича. Как социальные психологи превращают народ в толпу

Современный человек все меньше хочет думать самостоятельно и все больше склонен подчиняться толпе, с грустью замечает журналист Олег Ельцов . Этим умело пользуются социальные психологи, направляющие массы туда, куда нужно заказчику.

Мы живем в эпоху толп. Ее наступление предсказал в конце 19 века Густав Лебон в своей работе "Психология народов и масс". На его мировоззрение решительно повлияли события Парижской коммуны, которые он наблюдал воочию. Лебон полагал, что в силу волевой неразвитости и низкого интеллектуального уровня большинства людей ими правят бессознательные инстинкты, которые усиливаются под воздействием толпы. У человека в таких обстоятельствах происходит снижение уровня интеллекта, падает ответственность, самостоятельность, критичность, исчезает личность как таковая. В группе умирает человечность отдельной личности вместе со способностью независимого критического мышления. "Дух группы" заменит "дух человека", непременно понизит до своего уровня выдающуюся личность, попавшую под ее влияние.

Позже идеи Лебона развили испанец Хосе́ Орте́га-и-Гассе́т в своем "Восстании масс", француз Московичи в "Веке толп", где социальная психология густо замешена на идеях Фрейда…

Сегодня социальные психологи в большом почете: они везде – от продвижения товаров на рынки, формирования общественного мнения по желанию заказчика, до управления народами и межгосударственными конфликтами.

В последнее время я все чаще их вспоминаю. Особенно анализируя высказывания давно знакомых мне людей и наблюдая состояние украинского общества в целом. В любой экстраординарной ситуации: от пожаров и катастроф до революций и войн — люди сбиваются в толпы и становятся очень податливы. Достаточно лозунга политика-краснобая, вовремя появившейся новости — и толпа реагирует как запрограммированная, зачастую во вред себе и вопреки всяческой логике.

Для управления массами существуют старые и новые шаблоны: от "проклятых олигархов" (гомосексуалистов, чиновников, гаишников, журналистов) до новомодных ИПСО, кремлевский нарратив, раскачивания лодки, "нэ на часи", "на кого работаешь, падла!", "сколько тебе заплатили за вброс?", "где твои сребреники, Иуда?!" и пр. Грязный мат, виртуальные плевки и обвинение во всех смертных грехах подменили дискуссию и поиск истины. У толпы истина одна, а тот кто считает иначе – враг и подонок.

Искусство диалога заменила логика проклятий Фото: Marie Claire

Простой народ в толпе остается примерно на том же невысоком уровне рассуждений, что и прежде, разве что высказывается резче, ведет себя раздраженней – на улице и в общении. А вот с классом "интеллектуалов" происходят драматические изменения. Те, кто еще вчера был способен к диалогу, рассуждению, принятию или по крайней мере допущению существования иной точки зрения, опускаются до уровня базарной торговки: та же лексика, тот же уровень восприятия окружающей действительности. Никакие воззвания к логике не помогают. Люди до смешного — готовы признать белое черным, если это белое не вписывается в их драматически сузившееся мировоззрение.

Все это сродни религиозному чувству, когда логика умирает, а на ее месте прорастает вера. И в эту веру умелыми руками социопсихологов можно подмешать любое убеждение: в то, что украинские слоны самые крупные в мире, что во всем виноват не я, а президент или начальник ЖЭКа, что Порошенко торговал своими конфетками по схеме "Роттердам +", убил брата и купил Мальдивы, Арестович работает на Путина и Корбана, а Зеленский всегда прав, "бо нэ втик".

Психика человека, очутившегося в экстремальных обстоятельствах, жаждет спасения. Тут есть два пути: своими руками прорубить этот путь к спасению, либо положиться на всесилие божье, который не даст в обиду. Политики, естественно, регулярно совершают элегантную подмену, незаметно усаживаясь в трон мессии. Большинство людей лениво, безынициативно, боязливо, а потому религиозно. На это накладываются генетические особенности, века пребывания в феодальном крепостничестве, которое отменили только при Хрущеве. Хочется найти доброго барина-секретаря КПСС-президента, который все порешает. В наших условиях это приводит к следующей "волевой" позиции: "Мы ж его выбрали – вот пусть что-то придумает, а у меня семья, работа, огород…" Полная социальная апатия позволяет творить политикам чудеса во благо себе. А чтобы народ ни о чем не догадывался, ему подбросят незатейливую идею "все украли олигархи, но мы с ними боремся", "враг вероломно напал, хотя мы собирались на шашлыки и не подготовились к войне", "власть критикуют порохоботы и наймыты Кремля"…

Переубеждать это окаменевшее большинство бесполезно (попробуйте доказать уверовавшему, что бога нет). Остается банить в соцсетях и избегать общения в реальной жизни: влияние толпы волнообразно, со временем народ попустит и к некоторым должна вернуться способность мыслить рационально. В последнем я не уверен: у науки нет точных данных.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник.