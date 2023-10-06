Нельзя жить, как до войны. Чему должна научить украинцев трагедия в Грозе

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Рассредоточиться!

Харьковская область: очередная ужасная трагедия. Рашисты единственной ракетой убили буквально население половины села. Такое случается не впервые, но к этому невозможно привыкнуть. Единственное, что стало привычным – клясть "братский народ" за массовое убийство украинцев.

А меня всякий раз мучает вопрос: только ли рашисты виновны в этих смертях? А мы все сделали, чтобы люди не погибли? Кто решил провести многолюдные поминки по погибшему воину в кафе, да еще рядом с сельским магазином? А кто анонсировал во всеуслышание выставку военной техники в Чернигове, а кто не организовал раздачу гуманитарки в Херсоне при отсутствии столпотворения, а кто допустил стоянку дорогой и дефицитной пожарной техники в Днепре, кто "по-мирному" устраивает стоянки коммунального транспорта на автобазах? Неужели за полтора года войны не пришло понимание, что враг способен на все, у него атрофировано чувство морали, сострадания – он целенаправленно стреляет по роддомам, школам, жилым массивам, коммунальной инфраструктуре. Так почему мы живем "как до войны", почему все государственные службы не выполняют своих главнейших обязанностей – сохранить жизни людей и материальные ценности? Спору нет: рашисты – негодяи и преступники, по ним украинский чернозем и Гаага плачут. А какова судьба тех, кто до сих пор не предпринял должные меры по гражданской обороне, не пропагандирует нормы жизни в военное время, не объясняет, не обвешивает города и села листовками с разъяснениями, с ликбезом для гражданских?

Трагедии в Грозе можно было избежать... Фото: Скрин видео

Почему военные не проводят инструктаж (а если проводят, то почему требования не исполняются) по рассредоточению военных, по запрету массово питаться в одних и тех же точках общепита, почему в конце концов, где возможно не организована еда для военных на вынос? Это не неуважение к нашим защитникам, это элементарные меры предосторожности и сохранения жизней.

Почему, наконец, не принят запрет на массовые собрания по любому поводу – от похорон до свадеб – по крайней мере в приграничных регионах и там, где силы ПВО недостаточны? Кого-то это может угнетать, но расскажите это тем, кто потерял здоровье и близких под бомбежками и ракетными обстрелами. Второй год война, нам уже не рассказывают, что осталось потерпеть две-три недели. Так почему вся государственная машина работает так, словно завтра все отправятся на парад победы?

Возмездие для врагов неизбежно. Но когда понесут наказание те наши сограждане наделенные властью, по чьей халатности случились смерти, которых можно было избежать?

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