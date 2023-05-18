Ни армии, ни царя, ни совести. Как оказалось, что Россия потеряла все, чем можно было гордиться

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Как они переживут этот позор — ищу ответ больше года. Они опозорились, едва зайдя на нашу территорию. В то время, когда CNN демонстрировало их бесконечные военные колонны, двигавшиеся по нашей земле, а кадыровцы постили видосики, народ забрасывал их БМП коктейлями Молотова, гасил из "Джавелинов" и "Стугн", тянул тракторами украденную, отжатую, отбитую военную технику. Все их планы рухнули в первые дни, это было очевидно. Их пятая колонна под руководством Медведчука тупо крала деньги, их разведка оказалась дерьмом, их войско — сборищем садистов и мародеров. Украинцы показали, что являются казаками, а не свинопасами.

Потом они отошли от Киева, опозорившись впервые. Весь мир увидел Бучу и Ирпень. И те, что "вне политики", из-за поребрика увидели тоже. Но они не дрогнули, стыд не заставил их избавиться от того кодла, которое от имени России несет этот позор на весь мир. Им не стыдно — это самое ужасное. Словно одевают те же джинсы, едят такую же колбасу, смотрят те же фильмы и даже любят. Но им не стыдно.

Россия переживает позор за позором, как будто не замечая этого

С первых дней знал, что мы победим, что у них нет никакого шанса. Сегодня это совершенно очевидно. То, что произошло в небе Киева, — это позор, стоит десятка крейсеров "Москва". Нас атаковали целой стаей аналагофнетных ракет. Сбиты все. Даже посол США в Украине не удержалась от выражения своего восторга. Может, рашисты не поверили в прошлый раз, когда мы продемонстрировали первую сбитую ракету? Это несчастье в Кремле наверняка действительно верило, что их "Кинжал" аналогофнетный и армия непобедима — ему так докладывали. И сегодня они и весь мир убедились: дерьмо не только их разведка, армия, пропаганда, но и их современная техника. Под несколькими выстрелами "Пэтриотов" рухнул последний кирпич величия России.

До недавнего времени оставался еще один миф — о непреклонности авторитета власти, царя, армии. Но армии нет. Есть микс "регуляров" и более сорока ЧВК. Убийц и насильников по каким-то тайным правилам выпускают из тюрем, одевают в форму "страны-победительницы"... И вот уже по всем интернетам дерзкий зечара кроет матом генералов, министра обороны, и, страшно сказать, самого Недоступного!

И я снова спрашиваю: как они переживут этот позор? Сидеть, как в чумном бараке, наблюдать, как железный занавес неизбежно опускается и при этом продолжать гордиться?.. Казалось бы: ни одна нация, ни одно государство не переживало такого всемирного морального поругания. Но ведь они переживали: и Крымское, и Российско-японское поражения, и сожжение Москвы Наполеоном. Переживут ли на этот раз? А они совсем не переживают — им не стыдно. Но, кажется, это народонаселение без морали достало уже весь мир. И это вселяет надежду.

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