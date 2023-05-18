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Думки Російсько-українська війна

Ні армії, ні царя, ні совісті. Як сталося, що Росія втратила все, чим можна було пишатися

Поступово в Росії сформувалося особливе суспільство, яке навіть не помічає численну ганьбу, що падає на нього. Про це — текст журналіста Олега Єльцова, написаний за слідами чергової ганьби…

Олег Єльцов
Олег Єльцов
Журналiст, письменник
eye 192
російський прапор, Росiя, санкції
Фото: Flickr | Росія звикає жити, як у чумному бараку
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Як вони переживуть цю ганьбу — шукаю відповідь понад рік. Вони зганьбилися, ледве зайшовши на нашу територію. Тоді як CNN демонструвало їхні безкінечні військові колони, що сунулися по нашій землі, а кадирівці постили відосики, народ закидував їхні БМП коктейлями Молотова, гасив із "джавелінів" і "стугн", тягнув тракторами вкрадену, віджату, відбиту військову техніку. Всі їхні плани рухнули в перші ж дні, це було очевидно. Їхня п’ята колона під орудою Медведчука тупо крала гроші, їхня розвідка виявилась лайном, їхнє військо — це збіговисько садистів і мародерів. Українці натомість показали, що є козаками, а не свинопасами.

Потім вони відійшли від Києва, зганьбившись уперше. Весь світ побачив Бучу й Ірпінь. І оті, що "поза політикою", з-за поребрика побачили теж. Але вони не здригнулися, сором не примусив їх позбутися отого кодла, яке від імені Росії несе цю ганьбу на увесь світ. Їм не соромно — це найстрашніше. Наче одягають ті самі джинси, їдять таку саму ковбасу, дивляться ті самі фільми й навіть кохаються. Але їм не соромно.

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Росія переживає ганьбу за ганьбою, начебто не помічаючи цього

Із перших днів знав, що ми переможемо, що в них немає жодного шансу. Сьогодні це абсолютно очевидно. Те, що відбулося в небі Києва, — це ганьба, варта десятка крейсерів "Москва". Нас атакували цілою зграєю аналагофнєтних ракет. Збиті всі. Навіть посол США в Україні не втрималась від висловлення свого захоплення. Може, рашисти не повірили минулого разу, коли ми продемонстрували першу збиту ракету? Оте нещастя в Кремлі, напевно, дійсно вірило, що їхній "Кінжал" аналагафнєтний і армія непереможна — йому так доповідали. І сьогодні вони й увесь світ переконалися: лайно не лише їхня розвідка, армія, пропаганда, але й їхня найсучасніша техніка. Під кількома пострілами "Петріотів" рухнула остання цеглина величності Росії.

Донедавна залишався ще один міф — про непохитність авторитету влади, царя, армії. Але армії немає. Є мікс "регулярів" і понад сорока ПВК. Убивць і ґвалтівників за якимись таємними правилами випускають із в’язниць, одягають в однострої "країни-переможниці"… І ось вже по всіх інтернетах зухвалий зечара криє матом генералів, міністра оборони і, страшно сказати, самого Недосяжного!

І я знову запитую: як вони переживуть цю ганьбу? Сидіти, наче в чумному бараку, спостерігати, як залізна завіса неминуче опускається й водночас продовжувати гордитися?.. Здавалося б: жодна нація, жодна держава не переживала такої всесвітньої моральної наруги. Але ж вони переживали: і Кримську, і Російсько-японську поразки, і спалення Москви Наполеоном. Чи переживуть цього разу? Та вони геть не хвилюються — їм не соромно. Але, здається, це народонаселення без моралі дістало вже весь світ. І це вселяє надію.

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