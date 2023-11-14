В США представили бомбардировщик B-21 Raider: как Россия напросилась на новую гонку вооружений

Страх и нерешительность Запада будут подталкивать его к наращиванию технологического превосходства, пишет блогер Роман Комыза . В итоге появился бомбардировщик-невидимка нового поколения — а Россия, на свою голову, ввязалась в гонку вооружений без шансов для себя.

РФ долго напрашивалась на новую гонку вооружений и она ее получила… только не на московском кинофестивале мультиков про "аналоговнет", а по полной программе, как в старые добрые времена.

Страх и нерешительность современного Запада будут только подталкивать его к наращиванию технологического превосходства, в разы превосходящего экстенсивную гонку вооружений времен Холодной войны. Так, чтобы с территории противника, по возможности, ничего не взлетело, если что…

И вот вам новость:

Бомбардировщик B-21 Raider совершил в пятницу свой первый испытательный полет. Это стало следующим шагом в развертывании нового флота бомбардировщиков-невидимок дальнего действия, несущих ядерное оружие. Бомбардировщик совершил полет над Палмдейлом, штат Калифорния, где его разрабатывала компания Northrop Grumman.

B-21 Raider в полете Фото: Скриншот

Впервые самолет был продемонстрирован публике в декабре 2022 года. B-21, имеющий ту же форму "летающего крыла", что и его предшественник B-2, сможет доставлять как обычное, так и ядерное оружие по всему миру, используя возможности дозаправки на больших расстояниях и в воздухе.

Такие испытания являются важным шагом в кампании по обеспечению "ударных возможностей для сдерживания агрессии и атак против Соединенных Штатов и их союзников", заявила представитель ВВС США Энн Стефанек.

ВВС планируют взять на вооружение 100 таких бомбардировщиков. B-21 Raider собираются выпускать в вариантах с пилотом и без пилота, пишет AP.

Northrop называет этот самолет самолетом шестого поколения, учитывая его способность соединяться с другими самолетами и легко интегрировать будущее вооружение в свою системную архитектуру.

В B-21 также используется более прочный, малозаметный материал поверхности, обеспечивающий скрытность, который, как ожидается, потребует меньшего обслуживания и снизит эксплуатационные расходы и время простоя.

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