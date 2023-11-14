Единственный способ окончить войну: как заставить Россию признать Украину

Киев планировали взять за три дня, остальную Украину — за шесть недель.

Более чем 21 месяц спустя российские войска оставили половину территории, которую они оккупировали в феврале прошлого года. По меньшей мере 88 000 российских солдат, вероятно, погибли (по самым скромным оценкам) и как минимум в два раза больше было ранено. Уничтожена техника на миллиарды долларов, российские танки, самолеты, артиллерия, вертолеты, бронетехника и военные корабли. Если бы вы предсказали такой исход до войны – а никто этого не сделал – это показалось бы фантастикой. Никто бы не поверил, что президент Украины Владимир Зеленский, профессиональный комик, сможет возглавить воюющую страну, что демократический мир будет достаточно сплочен, чтобы помочь ему, или что президент России Владимир Путин выдержит такое унижение.

Украина, США и Европейский Союз добились чего-то выдающегося: работая вместе, они не только сохранили украинское государство, но и дали отпор международному хулигану, чей нигилизм наносит вред всему миру. Путин поддерживает крайне правые и экстремистские движения в Европе, предоставляет головорезов для поддержки африканских диктатур и вступает в сговор с Китаем, Ираном, Венесуэлой и другими автократиями. С самого начала Путин надеялся, что война продемонстрирует: американскую мощь и американские альянсы можно победить не только на Украине, но и повсюду. Он до сих пор это делает, и для этой цели война остается ему полезной.

Боевые действия создают нехватку продовольствия в Африке, тем самым порождая новые волнения и больший спрос на российских наемников. Война разжигает недовольство и в Европе, придавая импульс пророссийским партиям. Американцы и европейцы рассматривают беспорядки в стране за страной как серию изолированных конфликтов, но Путин не считает, что Украина и Ближний Восток принадлежат к разным, конкурирующим сферам. Напротив, с момента начала конфликта в Газе он активизировал свои отношения с Ираном, пригласил лидеров ХАМАСа в Москву, надеясь, что распространение насилия уменьшит поддержку Украины со стороны Запада. Иранские дроны терроризируют украинские города; Иран, в свою очередь, поставляет российское оружие своим доверенным лицам. Считается, что у "Хезболлы" есть российские противокорабельные ракеты, которые она может в любую минуту использовать против военных кораблей США в Средиземном море.

Борьба союзников против России в Украине нанесла ущерб способности России проецировать негативную силу в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Но, несмотря на свои огромные потери, Путин по-прежнему верит, что время на его стороне. Если он не сможет победить на поле боя, он победит, используя политические интриги и экономическое давление. Он будет ждать, пока демократический мир расколется, и будет способствовать этому расколу. Он будет ждать, пока украинцы устанут, и постарается, чтобы это тоже произошло. Он будет ждать, пока Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в 2024 году, и сделает все возможное, чтобы это произошло.

Прямо сейчас Путин делает ставку на республиканцев, которые повторяют российскую пропаганду — например, сенатор Дж. Д. Вэнс вторит русским словам о войне в Украине, ведущей к "глобальному беспорядку" и "эскалации"; Член Палаты представителей Мэтт Гетц привел в качестве доказательства источник в китайских государственных СМИ, задавая вопрос о предполагаемых украинских неонацистах на слушаниях в Конгрессе; Вивек Рамасвами, кандидат в президенты от Республиканской партии, также назвал нацистом Зеленского, который является евреем. Путина поддержит новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который сознательно задерживает военную и финансовую помощь, необходимую Украине для продолжения боевых действий. Дополнительный законопроект, который он отказывается принять, включает в себя деньги, которые обеспечат украинцев системами ПВО, необходимыми им для защиты своих городов, а также финансовую поддержку, необходимую им для поддержания своей экономики и критически важной инфраструктуры в ближайшие месяцы.

США обеспечивают около трети финансовых потребностей Украины — остальное поступает от Европейского Союза, глобальных институтов, а также уплаченных налогов и облигаций, купленных самими украинцами, — но без этой помощи Украине будет трудно пережить зиму.

Часть сопротивления республиканцев помощи Украине в борьбе с американским противником — это просто извращенное желание увидеть провал президента Джо Байдена. Другая часть исходит из опасений, что Украина не сможет победить. Летнее украинское контрнаступление действительно имело некоторый успех, особенно на Черном море, где сочетание беспилотников и ракет сильно ослабило российский флот и вынудило часть его кораблей покинуть крымский порт Севастополь. Но продвижение на суше было медленным. Способности Украины нанести огромные потери России было недостаточно, чтобы вызвать негативную реакцию или пересмотр взглядов в Москве. Генерал Валерий Залужный, украинский главнокомандующий, недавно назвал войну "патовой ситуацией".

Статья Залужного в The Economist стала сигналом Западу о срочных действиях

Хотя Залужный также подробно описал технологии, необходимые ему для продвижения своей армии вперед и выхода из этой тупиковой ситуации, его заявление возобновило разговоры на Западе о перемирии или прекращении огня. Некоторые недобросовестно призывают к прекращению огня. На самом деле, они хотят победы России или, по крайней мере, поражения Байдена. Другие, однако, выступают за перемирие из лучших побуждений. Они считают, что, поскольку Путин никогда не сдастся, ущерб Украине должен быть ограничен. В последнее время я слышала, как несколько благонамеренных людей, все сторонники Украины, утверждают, что этот конфликт может закончиться так же, как когда-то закончилась Корейская война, с заморозкой границ на нынешней линии фронта, а остальная часть Украины, например Южная Корея, защищена американскими гарантиями безопасности и даже базами США.

Все эти предложения, благие намерения или нет, имеют один и тот же недостаток: прекращение огня, временное или иное, означает, что обе стороны должны прекратить боевые действия. Прямо сейчас, даже если Зеленский согласится вести переговоры, нет никаких доказательств того, что Путин хочет вести переговоры, что он хочет прекратить военные действия или что он когда-либо хотел прекратить военные действия. И да, по словам западных чиновников, которые периодически общаются со своими российскими коллегами, попытки это выяснить предпринимались.

Нет также никаких доказательств того, что Путин хочет разделить Украину, сохранив только те территории, которые он в настоящее время оккупирует, а остальным позволить процветать, как Южная Корея. Его целью остается уничтожение Украины – всей Украины – и его союзники и пропагандисты все еще говорят о том, что, достигнув этой цели, они будут дальше расширять свою империю. Буквально на прошлой неделе Дмитрий Медведев, бывший президент России, опубликовал статью объемом в 8000 слов, назвав Польшу "историческим врагом" России и пригрозив полякам потерей своего государства. Посыл был совершенно ясен: мы уже вторгались в Польшу и можем сделать это снова.

В этом смысле вызов, который Путин бросает Европе и остальному миру, не изменился с февраля 2022 года. Если мы откажемся от того, чего уже достигли, и откажемся от поддержки Украины, результатом все равно может стать военное или политическое завоевание. Украины. Завоевание Украины все еще может расширить возможности Ирана, Венесуэлы, Сирии и остальных союзников Путина. Это все еще может побудить Китай вторгнуться на Тайвань. Это все еще может привести к новому типу Европы, в котором Польша, страны Балтии и даже Германия находятся под постоянной физической угрозой, со всеми вытекающими отсюда последствиями для торговли и процветания. Европа, постоянно находящаяся в состоянии войны, идея, которая кажется невозможной большинству людей на Западе, по-прежнему кажется в высшей степени правдоподобной российскому президенту. Путин провел памятную часть своей жизни в качестве офицера КГБ, представляя интересы советской империи в Дрездене. Он помнит времена, когда Восточной Германией управляла Москва. Если это могло быть однажды, то почему бы не сделать это снова?

Суровая правда заключается в том, что эта война закончится навсегда только тогда, когда неоимперская мечта России окончательно умрет. Точно так же, как в 1962 году французы решили, что Алжир может стать независимым от Франции, как в 1921 году британцы признали, что Ирландия больше не является частью Соединенного Королевства, так и русские должны сделать вывод, что Украина – это не Россия. Я не могу сказать вам, какие политические изменения в Москве необходимы для достижения этой цели. Я не могу сказать, нужен ли другой российский лидер — может быть, а может, и нет. Но мы распознаем это изменение, когда оно произойдет. После этого конфликт закончится и станут возможными переговоры об окончательном урегулировании.

Чтобы достичь этого финала, нам необходимо скорректировать наше мышление. Во-первых, нам необходимо понять, более глубоко, чем мы это делали до сих пор, что мы вступили в новую эру конфликта между великими державами. Русские уже знают это и уже осуществили переход к полномасштабной военной экономике. Сорок процентов российского государственного бюджета (еще одна консервативная оценка) сейчас тратится ежегодно на военное производство, что составляет около 10 процентов ВВП, уровень, не наблюдавшийся в течение десятилетий. Ни США, ни их европейские союзники не сделали ничего подобного, и мы начали с низкой базы. Джек Уотлинг из Королевского института вооруженных сил рассказал мне, что в начале войны боеприпасов, которые Великобритания производила за год, было достаточно, чтобы снабжать украинскую армию в течение 20 часов. Хотя ситуация и улучшилась, поскольку производство постепенно набирает обороты во всем демократическом мире, мы движемся недостаточно быстро.

Во-вторых, нам нужно начать помогать украинцам вести эту войну так, как если бы мы ее вели, изменив наш медленный процесс принятия решений в соответствии с актуальностью момента. Украина получила оружие для летних боев очень поздно, что дало русским время построить минные поля и танковые ловушки — почему? Обучение украинских солдат силами НАТО в некоторых случаях было поспешным и неполным — почему? Еще есть время исправить эти ошибки: к списку прорывных технологий Залужного, который включает в себя инструменты для завоевания превосходства в воздухе и повышения эффективности радиоэлектронной борьбы, следует отнестись серьезно сейчас, а не в следующем году.

Но путь к прекращению этой войны лежит не только через поле битвы. Нам нужно начать думать не только о помощи Украине, но и о победе над Россией – или, если вы предпочитаете другой язык, о том, чтобы убедить Россию уйти любыми возможными способами. Если Россия уже борется с Америкой и ее союзниками на нескольких фронтах, используя политическое финансирование, кампании влияния и свои связи с другими автократиями и террористическими организациями, то США и Европе также необходимо дать отпор на нескольких фронтах. Мы должны превзойти Россию в конкурентной борьбе за дефицитные товары, необходимые для производства оружия, заблокировать обновления программного обеспечения, необходимые им для работы их оборонных заводов, искать способы саботировать их производственные мощности. В этом году Россия использовала меньше оружия и боеприпасов, чем в прошлом году. Наша задача должна состоять в том, чтобы следующий год был еще хуже.

Запад уже ввел санкции в отношении России и ввел экспортный контроль над электроникой и многими другими компонентами, необходимыми российскому министерству обороны. Как это ни парадоксально, сейчас таких санкций может быть слишком много, и их трудно отслеживать и обеспечивать соблюдение, особенно когда материалы проходят через третьи или четвертые страны. Вместо этого мы должны нацелиться на наиболее важные цепочки поставок, лишив русских конкретных станков и сырья, необходимых им для производства самого современного оружия. В начале войны США и их союзники заморозили валютные депозиты России. Активы многих российских олигархов также были заморожены в надежде, что это повысит их склонность к сопротивлению войне. За некоторыми исключениями, этого не произошло. Теперь пришло время забрать эти активы и передать их Украине. Нам необходимо продемонстрировать, что наша приверженность принципу возмещения Россией ущерба Украине реальна.

Но часть наших денег тоже нужна. Потратив их сейчас, вы сможете сэкономить в будущем, и не только потому, что мы можем предотвратить катастрофу в Украине. Научившись бороться с Россией, сложной автократией с глобальными амбициями, мы будем лучше подготовлены к последующим, более крупным конфликтам, если когда-нибудь произойдет более широкое противостояние с Китаем или Ираном. Что еще более важно, победив Россию, мы сможем остановить эти более крупные конфликты до того, как они начнутся. Целью на Украине должно быть прекращение жестокого вторжения России и удержание других от начала нового вторжения где-то еще.

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