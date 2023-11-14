Россия готовится к рейдам и диверсиям. Зачем РФ покупает китайские багги

В России объявили о закупке у Китая багги Desertcross 1000-3 в большом количестве. Военный обозреватель Александр Коваленко объясняет, зачем это делает агрессор и как эти сверхпроходимые машины могут использоваться на фронте.

В России объявили о закупке у Китая багги "Desertcross 1000-3" производства "AODES". Как-то данная новость не слишком отразилась в нашем информационном пространстве. А зря.

И здесь даже не вопрос в том, что Россия на столь высоком официальном уровне пытается показать, что Китай ей помогает в войне техникой. Хотя это не совсем так, поскольку багги не относятся непосредственно к классу военной техники, и в данном случае поставки багги не стоит сравнивать с поставками боеприпасов, танков или гаубиц.

Вопрос даже не в том, что "AODES" — это совместная американо-китайская компания, к которой могут возникнуть вопросы как у Вашингтона, так и у Пекина, который пытается абстрагироваться от таких поставок. Вопрос в том, что такие поставки говорят об изменении тактики и подхода к ведению боевых действий российским командованием в перспективе.

Российская сторона заявляет, что в войска уже поставлено более 530 багги "Desertcross 1000-3" и готовится контракт на закупку еще около 1600 единиц.

"Desertcross 1000-3" — это багги с повышенной проходимостью, что позволяет в условиях бездорожья не только решать логистические вопросы и эвакуировать раненых, но и осуществлять рейдовые мероприятия, проводить диверсионно-разведывательную деятельность.

То есть, командование РОВ всерьез готовится к переводу ряда участков войны именно в такую плоскость. К тому же, багги позволяют высокомобильно использовать дозорные группы для противодействия противнику. Например, из-за отсутствия мобильности оккупанты буквально на глазах теряют контроль над левым берегом Днепра.

Конечно, можно говорить и о распиле бюджетных средств на фоне такой закупки. Один такой багги оценивается российской стороной в зависимости от комплектации в 20-26 тысяч долларов, хотя средняя стоимость — $16 тысяч. Да и с учетом заявлений о закупке уже полтысячи таких машин, на фронте их пока не наблюдали. Но даже если не говорить о распиле и прочих нюансах, подобные тенденции следует учитывать.

В нашем информационном пространстве постоянно делаются акценты на дронах, занимающих в волонтерской деятельности основную часть, но кластер багги остается если не минимальным, то вообще без внимания. Хотя есть неплохие отечественные наработки, тот же "Хижак" от винницкой группы "Buggy" для ВСУ, но на системном государственном уровне снабжение войск такой техникой не отмечается.

Собственно, тенденции примерно такие, и игнорировать их не стоит.

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