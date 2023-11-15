Наступление с трех сторон. Россияне атакуют под Авдеевкой — но продвижения почти нет

Военный корреспондент Богдан Мирошников , описывая текущую ситуацию под Авдеевкой, говорит о непрерывных российских штурмах по трем направлениям. Но при этом никакого существенного продвижения у противника не видит

Авдеевка

Враг продолжает мясные штурмы возле Степного с трех сторон (фланги + в лобовую). Фактически, им удалось зацепиться за крайние дома в поселке, хотя о закреплении речь не идет.

Это серая зона, куда они заходят, сдыхают, а потом заходят новые группы с тем же результатом.

Возле коксохимзавода новых успехов оккупант не имел.

Возле Северного и Первомайского без изменений. Наши воины стойко стоят.

Также враг начал прощупывать нашу оборону севернее Красногоровки, в направлении Очеретино.

Пока успехов эти попытки не имели. Но надо понимать, что враг будет постоянно пытаться проломить нашу оборону там.

А все потому, что враг хочет как можно больше растянуть наши силы, заставляя нас реагировать и уменьшать плотность войск в направлении главного удара.

Или перебрасывать с других направлений, что также нежелательно.

Бои за Авдеевский узел обороны будут в дальнейшем сложными, и перспективы удержания остаются неизвестными. Никто не может гарантировать, что мы удержим или не сможем этого сделать.

К сожалению, потери Красногоровки и Каменки в начале года сильно повлияли на общую расстановку сил и оперативную ситуацию.

Меньшее, что мы можем сделать — это мощно задонатить ребятам, которые защищают Авдеевку. Их поддержка прямо сейчас — это наша общая инвестиция в будущее.

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