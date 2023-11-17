Бьются лбом о забор Коксохима. Что предпринимают россияне в битве за Авдеевку
Под Авдеевкой россияне готовят третью волну наступления, за которой видится уже и четвертая. Но несмотря на угрозу полного окружения города, военный обозреватель Александр Коваленко находит в событиях и позитив — врагу не удается реализовать задуманное в намеченные сроки.
РОВ готовится к третьей волне наступления на Авдеевку. Сейчас идет процесс накопления механизированной компоненты. Отчетливо об этом говорит переброска 239-го ТП 90-й ТД.
Прогнозируемо РОВ будут пытаться в рамках этой волны наступления выйти на правую сторону железной дороги, закрепиться и развить наступление в направлении и с последующей оккупацией села Степовое. Это позволит им взять под огневой контроль трассу 0542 и начать движение в ее направлении и Бердичей.
Также они будут пытаться прорваться в промзону Коксохима.
Очевидно, что с юга РОВ из Водяного двигается на Северное с целью его захвата и установления огневого контроля над 0542, с последующим движением на Тоненькое.
Думаю, что российское командование более адекватно сейчас воспринимает свои возможности, а потому физическое перерезанные 0542 и окружение Авдеевки планируют на 4-ю волну наступления, которая может быть организована в первых числах декабря.
Два важных момента.
Первый – если это очевидно мне, то это тем более очевидно и командованию СОУ, а потому, третья волна наступления РОВ не станет неожиданностью.
Второй – все вышесказанное должно было быть реализовано РОВ еще 10 октября, в ходе их первого наступления двумя эшелонами. Но "окружение Авдеевки за сутки" вылилось в – "бьемся лбом о забор Коксохима второй месяц".
А потому, насколько бы мрачно не воспринимался описываемый выше сценарий, еще не факт, что РОВ смогут его полностью реализовать.
Слава нації!