Залужному не место в политике. Чем полезна для Украины история войны Рима и Карфагена

Сейчас нет ничего более вредного, чем игра в "Залужного-политика", считает блогер Юрий Богданов . В результате такой игры Украина может потерять отличного главкома, а приобрести лишь очередную политическую склоку.

Вторая Пуническая война. Рим против Карфагена. Классическая история. Первые два года войны для Рима складываются откровенно плохо. В чистом поле Ганнибал бьет римлян. В этот критический момент римляне избрали командующим Фабия Максима, спокойного, взвешенного, осторожного человека.

Фабий Максим спокойно, взвешенно и адаптивно воевал с врагом, который на тот момент имел преимущество. За это получил прозвище Кунктатор, "медленный". Но свой эффект это дало.

Но для римлян такой стиль войны считался позорным. Они решили вернуться к решительным действиям, популисты под лозунгами "разгромить карфагенян одним решительным ударом" пришли к власти и решили воевать, "как деды".

Консул Варрон привел римскую армию на поле возле города Канны и потерпел сокрушительное поражение. Канны фактически уничтожили римскую армию. Ситуация была настолько отчаянной, что пришлось освобождать преступников и давать свободу рабам, если они соглашались воевать за Рим. Потому что после битвы значительная часть Италии перешла на сторону Карфагена.

И пришлось возвращаться к Фабию Максиму и его стратегии. Реалистичной, прагматичной. Другие заметные римские военачальники той войны могли по-другому смотреть на потребность в "решительных действиях" — и Марк Марцелл, и Сципион чуть позже были более проактивными командующими. Но они никогда больше не прибегали к таким авантюрам, как под Каннами. И как-то договаривались с Сенатом и между собой относительно характера ведения войны.

Да, впоследствии римляне вернули политику, активизировались эпические внутренние разборки и конкуренция за голоса на выборах. Правда, только тогда, когда их преимущество над Карфагеном было практически неоспоримым.

Да, чтобы завершить войну быстрее и победой, вести себя надо так, как будто тебя ждет максимально сложная и долгая война. Где ты не имеешь права на глупости, политические игры и разного пошива популизм.

К чему я это.

Кому-то очень интересно столкнуть Залужного и Зеленского

Убежден, что нашему Фабию Максиму — то есть Валерию Залужному — больше всего вредит попытка сделать из военного технократа и профессионала часть политической повестки дня.

Возможно, когда-то он захочет быть политиком. Но сейчас нет ничего более вредного, чем игра в "Залужного-политика".

Почему это плохо? Пока Залужный — военный профессионал, он воспринимается и оценивается как профессионал. Всеми: политическим руководством, международными партнерами, армией и обществом. Если же вам, тем, кто пытается сделать из него политика уже сейчас, это удастся, его легитимность как профессионала будет аннулирована. Потому что политика другие политики воспринимают исключительно в такой роли. Это логика процесса.

Речь идет о двух группах:

Одни хотят сделать Залужного политиком, потому что не любят Зеленского. И хотят противопоставить главнокомандующего верховному главнокомандующему. Если вы добьетесь успеха, у нас будет минус главнокомандующий; Те, кто продают Зеленскому идею сменить Залужного ради "успехов на фронте" или чтобы повесить на него незавершение войны в этом году, должны понимать одно: с момента, когда место Залужного получит другой человек, он уже никогда не будет восприниматься как независимая фигура. Он будет единицей ОП. Ошибки или неудачи на фронте будут канализироваться не в эту фигуру и ее репутацию, а в репутацию исключительно президента. И в армии этот человек будет восприниматься уже не как профессионал, а как человек политиков. Со всеми вытекающими последствиями.

Обе группы делают общую вредную вещь — они политизируют то, что не надо. До конца войны Залужный — военный профессионал, чью легитимность не надо атаковать мелкими политическими амбициями обеих групп.

У нас нет другого выбора, как доверять людям, которые сейчас руководят украинским государством и украинской армией. А у них нет выбора, как доверять друг другу и своему обществу.

На фоне психологической усталости желание победить "побыстрее" и вообще желание делать глупости возрастает. Но сейчас — самое время проявить терпение, выдержку и адекватность. В противном случае мы или войну проиграем, или потеряем много жизней, которые могли не погубить.

Поэтому все участники этого забега, уберите свои амбиции, симпатии, антипатии подальше. Это действительно не на часi.

Dixi.

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