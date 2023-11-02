Залужный написал Зеленскому? Чем отличается статья главкома в Economist от статьи в Time

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Мне не нравится статья Залужного, которую я вчера прочитала. Да, я ее ждала, потому что на статью в Time, которая мне также не понравилась, должна была быть какая-то реакция — и вот она. И она мне не нравится. Но "не нравится" не означает, что я не согласна или не верю тому, что там написано. Наоборот, согласна и верю.

Я ничего не знаю о Зеленском как человеке и руководителе, я не смотрела "Слугу народа" и "95 квартал", я за него не голосовала. Но когда-то, много лет назад, я как-то пришла к маме, а там по телевизору показывали "Танцы со звездами", которые я тоже никогда не смотрела, у меня вообще нет телевизора уже лет 15. И там был именно момент финала, где был Зеленский. И все уже станцевали, и жюри должно было выбрать победителя. И там было очень плотно все, я так понимаю, и каждый балл весомый. И они посоветовались и говорят — и вот мы решили все же первое место отдать паре Зеленский и, извините, я не знаю кто. И в этот момент я посмотрела на экран и увидела, как Зеленский подпрыгнул, и побежал кругом по студии, и схватил на руки партнершу, и едва не перевернул стол жюри. И это было очень искренне, и очень мило, и очень уместно, но я увидела что-то в его лице, что поняла — он не умеет проигрывать. В плохом смысле. Он не видит, не понимает, не принимает другого варианта, кроме своей блестящей, неоспоримой победы. Любое другое развитие событий вводит его в ступор, он просто не понимает, что с этим делать. Это звучит красиво, но на самом деле это самоубийственная черта, когда ты отвечаешь только за себя. Это становится общественно опасным, когда ты отвечаешь за других.

Я ничуть не была удивлена, что он не сбежал. Для такого человека это просто невозможно, такого сценария не существует. Фатализм и вера в свою звезду делают побег ненужным — потому что зачем? И все это: и фатализм, и иррациональную веру в свою особенность, и характер несмотря ни на что, но сейчас уже на грани с отчаянием и истерикой, — я увидела в статье Time. И мне это не понравилось, потому что это не то, что нам нужно сейчас.

А потом я прочитала статью-ответ Залужного, которая была полной противоположностью той первой статье. Никакого анонимного источника, психологических портретов, мемных высказываний, зарисовок и предположений. Вообще ни одного личного слова. Только информация, ее анализ и варианты стратегии, как в учебнике.

Важно

Проблемы Зеленского и драма Украины. О чем говорится в резонансной статье Time

Эта статья не понравилась мне потому, что она с математической точностью объясняет, почему мы не побеждаем. Я знаю и понимаю, что она написана накануне важных голосований в США и это послание западным партнерам. Но, на мой взгляд, не только.

Я считаю, что публикация именно такой статьи в иностранном СМИ — единственный способ, который остался у Залужного сказать президенту то, что он слушать и знать не хочет. И это означает, что других, менее публичных каналов для такого общения уже нет — и мне это не нравится.

Мне не нравится статья Залужного потому, что она выглядит как отчет, очень подробный и ответственный отчет перед увольнением.

Мне не нравятся обе эти статьи по отдельности, но гораздо больше не нравятся они мне вместе. Когда в политическом руководстве мы имеем человека, который верит в свою звезду и отрицает реальность, а в армии имеем действенного, умного и активного реалиста, которого взамен не слушают, — кому это может понравиться?

Итак, мне очень не нравятся эти статьи, но я рада, что они появились. Кто-то должен был наконец это сказать, и мы должны услышать то, что происходит, где мы находимся. Ожидаемо, что ответственным человеком внутри страны оказался главком, а не президент, потому что главком не хочет переизбраться на должность главкома.

Ну да, мы явно пока еще не побеждаем. Но это реальность, а реальность не должна нравиться или нет, с ней просто надо считаться, чтобы понимать, как двигаться дальше к выбранной цели.

P.S. Простите, простите, но я не могу сдержаться. Из статьи Залужного я узнала, что россияне назвали свою систему минирования "Земледелие". Это очень страшно, когда люди не понимают смысла базовых человеческих слов.

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