Залужний написав Зеленському? Чим відрізняється стаття главкому в Economist від статті в Time

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Мені не подобається стаття Залужного, яку я вчора прочитала. Так, я на неї чекала, бо на статтю в Time, яка мені також не сподобалася, мала бути якась реакція — і ось вона. І вона мені не подобається. Але "не подобається" не означає, що я не згодна чи не вірю тому, що там написано. Навпаки, згодна та вірю.

Я нічого не знаю про Зеленського як людину та керівника, я не дивилася "Слугу народу" й "95 квартал", я за нього не голосувала. Але колись, багато років тому, я якось прийшла до мами, а там по телевізору показували "Танці із зірками", які я теж ніколи не дивилася, у мене взагалі немає телевізора вже років 15. І там був саме момент фіналу, де був Зеленський. І всі вже станцювали, і журі мало обрати переможця. І там було дуже щільно все, я так розумію, і кожен бал важивий. І вони порадилися й кажуть — і от ми вирішили все ж таки перше місце віддати парі Зеленський і, вибачте, я не знаю хто. І в цей момент я подивилася на екран і побачила, як Зеленський підстрибнув, і побіг по колу в студії, і схопив на руки партнерку, і ледь не перекинув стіл журі. І це було дуже щиро, і дуже мило, і дуже доречно, але я побачила щось у його обличчі, що зрозуміла — він не вміє програвати. У поганому сенсі. Він не бачить, не розуміє, не приймає іншого варіанта, окрім своєї блискучої, незаперечної перемоги. Будь-який інший розвиток подій вводить його в ступор, він просто не розуміє, що з цим робити. Це звучить красиво, але насправді це самовбивча риса, коли ти відповідаєш тільки за себе. Це стає суспільно небезпечно, коли ти відповідаєш за інших.

Я ані трохи не була здивована, що він не втік. Для такої людини це просто неможливо, такого сценарію не існує. Фаталізм і віра у свою зірку роблять втечу непотрібною — бо нащо? І все це: і фаталізм, і ірраціональну віру у свою особливість, і вдачу попри все, але нині вже на межі з відчаєм та істерикою, — я побачила в статті Time. І мені це не сподобалося, бо це не те, що нам потрібно зараз.

А потім я прочитала статтю-відповідь Залужного, яка була повною протилежністю тій першій статті. Жодного анонімного джерела, психологічних портретів, мемних висловів, замальовок і припущень. Узагалі жодного особистого слова. Тільки інформація, її аналіз і варіанти стратегії, як у підручнику.

Важливо

Проблеми Зеленського та драма України. Про що йдеться у резонансній статті Time

Ця стаття не сподобалась мені тому, що вона з математичною точністю пояснює, чому ми не перемагаємо. Я знаю і розумію, що вона написана напередодні важливих голосувань у США і це послання західним партнерам. Але, на мій погляд, не тільки.

Я вважаю, що публікація саме такої статті в іноземному ЗМІ — єдиний спосіб, який лишився в Залужного сказати президенту те, що він слухати й знати не хоче. І це означає, що інших, менш публічних каналів для такого спілкування вже немає — і мені це не подобається.

Мені не подобається стаття Залужного тому, що вона здається звітом, дуже докладним і відповідальним звітом перед звільненням.

Мені не подобаються обидві ці статті поодинці, але набагато більше не подобаються вони мені разом. Коли в політичному керівництві ми маємо людину, яка вірить в свою зірку та заперечує реальність, а в армії маємо дієвого, розумного й активного реаліста, якого натомість не слухають, — кому це може сподобатися?

Отже, мені дуже не подобаються ці статті, але я рада, що вони зʼявилися. Хтось мав нарешті це сказати, і ми маємо почути те, що відбувається, де ми перебуваємо. Очікувано, що відповідальною людиною всередині країни виявився главком, а не президент, бо главком не хоче переобратися на посаду главкома.

Ну так, ми, вочевидь, поки ще не перемагаємо. Але це реальність, а реальність не повинна подобатися чи ні, на неї просто треба зважати, щоб розуміти, як рухатися далі до обраної мети.

P.S. Вибачте, вибачте, але я не можу стриматися. Зі статті Залужного я дізналася, що росіяни назвали свою систему мінування "Зємлєдєліє". Це дуже страшно, коли люди не розуміють сенсу базових людських слів.

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