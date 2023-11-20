Россиян под Авдеевкой — все больше. Почему для врага так важен этот город

Напряжение боев под Авдеевкой не спадает — враг пытается наступать по всем направлениям, пишет военный корреспондент Богдан Мирошников . Россиян очень много — командование противника продолжает бросать в дело свои резервы

Авдеевка

Тяжелые бои севернее Красногоровки, юго-западнее Веселого, возле Степного и на Ясиноватском проходе.

Направления разные, но есть общая черта одна — бои продолжаются вокруг всего города как с севера, так и с юга.

Успехи враг имел в районе Новокалиново, западнее Каменки и на Ясиноватском проходе.

Район АКХЗ — немного потеряли на подступах, но некритично. Враг все так же продолжает убиваться о нашу оборону.

Район Степного — встречные бои. Наши кусают оккупантов контратаками. Даже есть небольшие успехи в плане продвижения ЛБС и расширения серой зоны в сторону врага.

Авдеевский коксохим — под огнем Фото: Из открытых источников

При этом, враг продолжает бросать в бой резервы, а также концентрировать новые — в Ясиноватой, Новоселовке Второй, Красногоровке и Новобахмутовке.

Наши-то обнаруживают этот движ в ближних тылах, но накрыть все невозможно. Слишком много оккупантов. Как тараканов на кухне в общежитии.

Враг очень хочет захватить Авдеевку и Марьинку, чтобы отодвинуть фронт подальше от Донецка.

Бои за эти два города продолжаются десятый год. Поэтому они имеют особое значение для нас.

Время покажет, как завершится этот эпизод великой войны.

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