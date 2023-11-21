Россия не должна победить: почему лучшим способом поддержки Украины Западом станет ее прием в НАТО

Запад должен, наконец, понять: единственным приемлемым условием окончания войны станет поражение России, пишет в колонке The Telegraph лорд Майкл Эшкрофт. А самым кратким путем к этому станет членство Украины в НАТО

Широко распространено мнение, что истина — первая жертва войны. Конфликт в Украине не является исключением.

Одна из наиболее распространенных версий лжи, распространяемой Владимиром Путиным и его приспешниками, заключается в том, что Россия фактически находится в состоянии войны с НАТО. Это позволяет более аргументированно объяснить происходящее матери или вдове еще одного молодого российского призывника, погибшего в бою: его изображают героическим патриотом, сражающимся за защиту своей родины от мощи более 30 западных стран.

Правда, конечно, совсем другая. 24 февраля прошлого года Россия предприняла попытку неспровоцированного полномасштабного вторжения в Украину, полагая, что сможет за несколько дней захватить своего меньшего соседа без существенной реакции НАТО.

Украина, к большому сожалению, не является членом НАТО, хотя она уже давно является "партнером" НАТО, начиная с 1994 года, через три года после распада Советского Союза. Если бы Россия была полноправным членом НАТО, она вряд ли попыталась бы вторгнуться в Украину, опасаясь массированного возмездия со стороны Запада.

НАТО — Организация Североатлантического договора — была создана в 1949 году 12 странами, включая США, Великобританию, Канаду и Францию. В настоящее время в ее состав входит 31 член по всей Европе и Северной Америке, которые согласились помогать друг другу, если один из них подвергнется нападению.

Украина стала бы членом НАТО уже завтра, если бы это предложение ей было на столе переговоров, но на сегодняшний день это не так — страны-члены опасаются, что это приведет к масштабной эскалации конфликта в Восточной Европе. Таким образом, страны НАТО продолжают предоставлять Украине оружие и другую помощь, но не размещают свои вооруженные силы на ее территории.

В эссе, опубликованном ранее в этом месяце, главнокомандующий Украины генерал Валерий Залужный дал реалистичную оценку войне, которая идет уже 21 месяц. Он предположил, что конфликт зашел в своего рода тупик и приближается к стадии "статичных и истощающих боевых действий".

И что теперь? С начала войны я посетил вторую по величине страну Европы пять раз, проведя большую часть этого времени в городах и поселках, расположенных вблизи линии фронта. Я опросил бесчисленное количество украинцев, как военных командиров, так и гражданских лиц, чтобы узнать их мнение.

Мечта украинцев заключается в том, что Запад, особенно США, предоставит им неограниченное количество истребителей F-16 и другое высокотехнологичное вооружение, чтобы они могли победить. Но это не более чем мечта при нынешнем положении вещей, а также по мере того, как "усталость от войны" и цена конфликта растут.

Есть еще два мрачных сценария, о которых сейчас украинцы в частном порядке говорят приглушенным тоном. Первая — спасти больше жизней в результате частичной капитуляции, в результате которой Украина неохотно уступает часть своей оккупированной Россией территории, возможно, Крыма и земель на востоке, в рамках мирного соглашения.

Второй сценарий, тоже непривлекательный для украинцев, — это война на истощение, которая, возможно, продлится десятилетие и более, и которая снова будет выгодна России. До войны население Украины составляло чуть менее 44 миллионов человек (сейчас оно намного меньше) по сравнению с населением России, составлявшим почти 150 миллионов. Таким образом, в длительной войне и с ее большей живой силой Россия постепенно получит преимущество.

Однако есть третий, более привлекательный сценарий, который я защищаю сегодня. Это необходимо для прогресса на политическом и дипломатическом фронтах — одновременно поддерживая Украину в военном отношении и вводя санкции против России — чтобы страна продвигалась к членству в НАТО и большей защите, и лучше раньше, чем позже.

Примечательно, что на прошлой неделе Украина продвинулась на шаг ближе к членству в ЕС, но именно членство в НАТО, в конечном счете, гораздо важнее. Некоторый прогресс в этой области уже достигнут, но необходимо добиться большего.

По состоянию на июль НАТО согласилось, что Украине не обязательно завершать процесс Плана действий по членству, что является одним из двух обычных требований, которым обычно должны соответствовать потенциальные члены. Это означает, что путь Украины к членству теперь будет "одноэтапным процессом": ее приглашение на вступление поступит, когда союзники согласятся и условия членства будут выполнены.

Кроме того, группа промышленно развитых стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония) привержена так называемым "гарантиям безопасности", чтобы помочь Украине вести войну в краткосрочной перспективе и гарантировать, что после окончания этой войны Россия никогда больше не попытается вторгнуться в пределы своего соседа. Президент Зеленский приветствовал эти "гарантии" как способ продвижения вперед, но подчеркивает, что их не следует рассматривать как альтернативу членству в НАТО в долгосрочной перспективе.

Один проницательный украинский депутат сказал мне: "Я предпочитаю признать, что мы не сможем добиться победы немедленно. Что это будет поэтапный процесс, ведущий к достижению наших целей — единой и суверенной Украины и ситуации, при которой Россия никогда больше не будет угрожать нашим границам. Учитывая текущую ситуацию, членство в НАТО даже важнее, чем немедленное освобождение наших территорий".

В действительности, процесс получения Украиной членства в НАТО может быть намного медленнее, чем хотелось бы этому депутату и другим. Однако в конечном итоге всем нам, в том числе странам Запада, иногда приходится выбирать "наименее худший вариант".

Единственным результатом этой войны, которого НАТО никогда не должна допускать, является то, что Россия победит своего соседа. Следует также помнить, что хулиганы, дворовые заводилы или мировые лидеры, часто отступают, когда им бросают вызов.

Разрешить Украине стать полноправным членом НАТО и связанные с этим риски, безусловно, лучше, чем позволить такой злой державе, как возглавляемая Путиным Россия, поглотить часть или даже всю Украину. Это было бы одновременно предательством Киева и, несомненно, послало бы миру неправильный сигнал в то время, когда глобальный мир хрупок, как редко когда ранее.

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