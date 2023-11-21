Зачем Украине плацдармы: следует ли ожидать прорыва в Крым после появления ВСУ на левом берегу

От украинских плацдармов на левом берегу Днепра ожидают чуть ли не начала прорыва в Крым. Но военный обозреватель Александр Коваленко призывает оценивать ситуацию трезвее и понимать: прежде всего это — буфер безопасности для правого берега

События на левом берегу и их официальное признание должностными лицами привели к довольно фантасмагорическим реляциям.

Чего только за последние пару суток я не слышал. И про то, что начинается прорыв в Крым. И про то, что оккупанты уже оставляют Алешки и Новую Каховку. И про то, что фальстарт про жест доброй воли на левом берегу был не фальстартом, а чем-то большим. И множество других версий…

Однако вынужден вас разочаровать — по моим наблюдениям, ни одна из ныне гуляющих в сети бравурных версий по левому берегу не соответствует действительности.

РОВ не оставляют плацдарм — и как раз наоборот, сформировали тактические группы, численно около двух бригад, которые должны противодействовать продвижению СОУ. Действуют эти ТГ в районе Козачьих Лагерей и Крынок.

Фото: DeepState

Да, СОУ в ряде локаций перерезали дорогу "первого рубежа" от Алешек к Новой Каховке, что в значительной степени осложнило действия РОВ, сковав их мобильность и подвязав ее к 2206. Глубина сковывания — это 3–5 км территорий, контролируемых РОВ.

Кроме того, основные силы 70 МСД и 7 ДШД в ожидании.

На данном этапе я крайне скептически отношусь к возгласам "на Крым!" и прочим заявлениям. Напомню, чтобы оказаться на том этапе, на котором СОУ оказались сейчас на левом берегу, была проделана тяжелейшая работа, протяженностью — год. И впереди — не менее сложные задачи в не менее сложных условиях.

А потому, попрошу обратить внимание не столько на эфемерные цели, а более приземленные. Правый берег Херсонской области не обстреливается из минометов. Да, артиллерия продолжает террор, но все же, поступательно стал создаваться буфер безопасности, который отбрасывает РОВ все дальше от позиций, которые позволяли терроризировать правобережку.

Давайте сосредоточимся хотя бы на этом этапе, без преждевременных фантазий. Всему свое время.

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