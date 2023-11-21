Сжечь Центробанк не значит избавиться от роста цен. Чем опасен для Украины кризис в Аргентине

Новый президент Аргентины Хавьер Милей пообещал сжечь Центробанк и сделать доллар США национальной валютой. Если этот радикальный сценарий будет воплощен в жизнь, это может ударить по Украине, предупреждает экономист Виталий Шапран .

Украинцев любят запугивать политикой Центрального банка Турции. И вот появилось нечто страшнее центробанкинга турок. Новый президент Аргентины пообещал сжечь Центральный банк страны (чтобы покончить с инфляцией) и перевести страну на доллары США.

Интересное мнение. Нет учреждения — нет проблемы. Не думаю, что такой монетарный радикализм как-то поможет Аргентине. Использование валюты другой страны вместо национальной валюты, как правило, кроме потери монетарной независимости, ничего не приносит. Даже примеры таких маленьких экономик как Черногория или Эквадор указывают на то, что переход на одну из резервных мировых валют проблему уровня кредитных ставок или инфляции не решит. Так что зафиксируем для истории, что в рэнкинге рецептов от политиков "central banking horror" Аргентина с рецептом "сжечь все" сейчас номер один.

Кроме юмора, здесь есть и определенные тренды для беспокойства. Экономика Аргентины — довольно масштабная, и кризис у них может существенно отвлечь внимание МВФ и других официальных кредиторов Украины, что сейчас нежелательно. Обычно экономические коллапсы в Аргентине приводят к падению цен на подсолнечник и подсолнечное масло, которые являются частью украинского экспорта. Поэтому будем надеяться, что новый президент господин Хавьер Милей только походит со спичками у Banco Central de la República Argentina.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник