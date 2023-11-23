О наших фурах и поляках. Почему ситуация на границе с Польшей выглядит как война

Наши люди — не тунеядцы, не прокаженные, фактически, они поднимают экономику Польши своим трудом и своими расходами там, заявляет бизнесмен Алексей Давыденко . Он предлагает вспомнить, как польские перевозчики сами были в роли нынешних украинцев.

О наших фурах и поляках.

Наверное, не все здесь помнят. Но в 90-х главными игроками на украинском и европейском рынках грузовых автоперевозок были не поляки — а немцы, французы и итальянцы.

Их фуры и их водители возили большую часть грузов по всей Европе. И именно они на этом зарабатывали.

Но в 2000-х появились польские перевозчики, которые своими низкими ценами и лучшим качеством вытеснили водителей старой Европы.

Потому что готовы были работать больше.

Потому что готовы были зарабатывать меньше.

Потому что хотели жить лучше.

И рынок выбрал тогда их. Потому что рынок всегда выбирает лучшее.

И что-то я не помню тогда, чтобы французы и немцы осаждали польские границы, чтобы блокировали польские фуры и издевались над польскими водителями и потребителями.

И не надо об этом молчать.

Потому что то, что сейчас делают поляки с блокированием Украины — это не дружба и не соседские отношения.

Даже без войны.

Даже если бы это были мирные времена.

И это не имеет никакого отношения к рыночной экономике и европейским ценностям.

В Украине.

У нас закрыты порты.

У нас закрыты аэропорты.

Мы все — всю свою логистику построили через аэропорты и морские порты Польши — потому что они наши добрые соседи.

Могли построить через Геную. Могли построить через Констанс. Но большинство из нас добровольно выбрало братьев поляков.

Мы им платим портовые сборы, мы пользуемся их лицензионными и таможенными складами, мы часто загружаем в их самолеты и поднимаем их экономику.

Два месяца назад привезти контейнер из Гданьска в Киев стоило 1500€, а сейчас — 6000€.

В 4 раза — потому что все стоит.

Поляки все заблокировали и фактически взяли нас в осаду.

А на самом деле.

Наши водители и наши перевозчики — это поляки образца конца 90-х.

Наши голодные к работе.

Наши готовы довозить быстрее.

Наши готовы работать дешевле.

Это рынок.

И рынок сегодня выбирает украинцев.

Я хочу напомнить, что украинцы — не только беженцы и не только предприниматели.

Там, в Польше, работают и платят налоги десятки тысяч простых украинцев.

Наши граждане оставляют там деньги на АЗС, останавливаются в их отелях, покупают в их магазинах, питаются в их ресторанах, покупают билеты на их поезда, автобусы и самолеты.

Хватит прятать глаза и бояться говорить правду.

Наши люди — не тунеядцы, не прокаженные.

Фактически наши граждане поднимают экономику Польши своим трудом и своими расходами там.

И мы имеем полное право отстаивать и получать те европейские ценности равенства и пропорциональности, о которых так громко любят говорить наши соседи.

А то, что они сейчас делают с нашими водителями, с нашим экспортом и импортом — это точно не дружеские и не соседские отношения.

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