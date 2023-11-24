Кого нужно мобилизовать, чтобы демобилизовать бойцов с фронта: как готовить новобранцев

Офицер подразделения Kraken Константин Немичев размышляет о том, как провести демобилизацию военных, которые участвуют в боевых действиях уже длительное время. Сделать это нужно так, чтобы не уменьшить боеспособность армии.

В обществе давно назрел вопрос о демобилизации военных, участвующих в боевых действиях уже длительное время.

Это сложный и одновременно крайне необходимый процесс, без которого фронту будет становиться лишь сложнее.

Давайте попробуем разобраться и найти оптимальное решение.

Первоначально демобилизованы должны быть военные, срок службы которых превышает 24 месяца. Чтобы провести грамотную демобилизацию тех, кто сейчас на фронте уже 2 (а некоторые и больше) года, надо мобилизовать минимум такое же количество бойцов, на те же должности и позиции, которые были заняты.

Возникает вопрос, каким будет качество новых мобилизованных, потому что те, кто уже почти два года воюет, это люди с бесценным опытом и боевыми навыками.

Отдельно стоит отметить, что очень большой процент людей из первой волны — это добровольцы, главным преимуществом которых является сверхвысокая мотивация, которой не хватает мобилизованным. То есть мы столкнемся с тем, что новые бойцы будут менее образованными в военном деле и с низкой моральной составляющей.

Одним из решений такой проблемы станет поэтапная и последовательная демобилизация. Процент новобранцев в подразделениях не должен превышать процент опытных военных, чтобы не сорвать плановую работу на передовой. Для этого нужно уже сейчас внедрить механизм, по которому будет возможно начать ротацию отдельных бойцов на мобилизованных, которые уже прошли обучение и нуждаются в "обкатке" в бою. Таким образом, новобранцы смогут перенять опыт. Возможно, демобилизованных отпускать тоже надо на определенный срок, с последующим призывом.

Демобилизация обязательно должна быть добровольной. Государство должно дать возможность продолжать службу воинам, которые этого желают, и поощрять их.

Все это реально. Но надо понимать, что это большая реформа, к которой надо подойти максимально компетентно.

Мы — не Россия, и мобилизационный потенциал у нас значительно меньше. Поэтому важным фактором является удачное реформирование мобилизационных мероприятий. Свои предложения по этому поводу я распишу в следующих публикациях.

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