Неприятная угроза. Может ли мир оставить Украину наедине с россиянами?

Умение приспосабливаться — одна из важнейших черт украинского национального характера, пишет аналитик Виталий Руденький . Россияне рассчитывают, что это сработает в их пользу, но нельзя доставить им такого удовольствия!

Несколько недель назад упоминал, что россияне хорошо изучили наши слабые стороны, а мы как-то о них забываем.

Одна из таких слабостей — наша адаптивность. Нам выпадали в прошлом в основном не очень приятные обстоятельства, порой горькие и даже катастрофические, а жить как-то надо было. Вот мы и научились жить при любых обстоятельствах — выращивать цветы в нужнике.

Россияне это очень хорошо знают. Их метода очень проста — захватить, пасифицировать активных, подержать немного в тяжелых условиях — и люди привыкнут. Предполагаю, что когда мы все говорили о невозможности удерживать такой большой территории, как Украина, силой, то авторы плана нападения тихо улыбались и говорили: "Ничего, привыкнут".

Это сейчас и на свободных территориях работает. Скажем, есть немало жалоб на "гражданский способ проведения времени" в Киеве. И здесь сразу ставят знак равенства, мол "все эти люди забыли о войне". Мой опыт разговоров и наблюдений (каких-то специальных исследований я не проводил) за людьми говорит другое — они адаптируются к новым условиям, и это пока не тождественно "забыть о войне". Война пока в их мыслях, но способ времяпрепровождения — уже не военный.

И это и дальше будет происходить естественным образом, потому что это такая особенность украинцев. Такие модели поведения они себе приобрели в прошлом. И чем больше мы будем вытягивать из прошлого скандалов, нафталиновых фарионов и тд и тп, тем быстрее эта адаптация будет происходить в не очень хорошем направлении.

Адаптивность является обоюдоострым мечом. Ее можно направлять, можно сделать так, чтобы помощь Вооруженным силам и ежедневная работа на сопротивление стала ролевой моделью. Однако это само собой не произойдет, нужна очень сознательная работа в этом направлении — честный разговор о тяжелых обстоятельствах, примеры людей, которые в гражданской и военной жизни делают свою работу, нужны фильмы, репортажи. Надо сознательно держать фокус людей на войне и предлагать им ролевые модели, которые помогут адаптироваться в правильном направлении.

Принять японскую модель поведения — и отомстить в нужный момент

Есть здесь еще одна неприятная угроза. Может так случиться, что мир окончательно сойдет с ума, и мы останемся один на один с россиянами. Тогда нас заставят заключить какой-то унизительный Минск N. Наша адаптивность тогда заставит новую границу принять как статус-кво. И мы, вероятно, не найдем сил в себе отомстить. При таком сценарии, нам надо было бы акцептировать японскую модель поведения. То есть искренне признать, что нас унизили. Запомнить это унижение и прибегнуть к тому, чтобы со всего мира собрать все необходимое — средства, технологии, практики, способы управления и тд и тп с единственной целью. Чтобы стать значительно сильнее, и когда наступит подходящий момент, отплатить россиянам, забрать свое и отомстить. Этот японский метод поведения нам не свойственен от природы, это то, что надо будет очень рационально привить. Условно дополнить этим свою идентичность. И это само собой не произойдет, это непочатый край работы для элиты в широком смысле этого слова.

Я, кстати, тоже за собой заметил эту склонность адаптироваться. Поэтому я для себя решил делать две вещи:

Я составил список "что не так, что есть проблема". В этом списке война — на первом месте. Второй список является списком "что хорошо, что работает хорошо". Это имело два последствия — сообщения в медиа перестали восприниматься как "все тотальная катастрофа". Мир как будто распался на две области — вот здесь проблема, вот здесь все хорошо. Это добавило немного рациональности. Более того, второй список стал источником силы, на него можно опереться. У меня в ежедневном списке дел есть час чтения и разговоров о войне. Я ищу тексты, где пишут, как это было в другие времена в других странах. Я читаю интервью и репортажи с линии фронта, я всегда ищу разговоры с военными и причастными к Силам обороны. Этот военный час мне нужен для удержания моего внимания на войне.

Из первого и второго вытекают мои действия, и это уже давно не эмоции, это практики, которые стали частью обычного дня. Это сознательная тренировка.

Не воспримите это как истину в последней инстанции, это скорее мой поиск и то, что мне сейчас помогает. Может, вам поможет. Искать надо, экспериментировать — всем. Не делать вид, что ничего не происходит.

Р-ня заплатит за все.

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