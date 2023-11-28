План "Шатун" для России: на какие слабые точки Кремля должен надавить Запад перед выборами Путина

Накануне выборов Россия, как и любая автократия, становится более уязвимой. Аналитик Далибор Рохач в колонке для The Telegraph предлагает Западу использовать это для подрыва позиций Путина.

В ноябре посол России в США обвинил Вашингтон во вмешательстве в выборы в России. Если бы он был прав!

В то время как американцы опасаются хаоса предвыборной кампании следующего года, а Украина вообще откладывает президентские выборы, Владимир Путин планирует переизбраться в марте 2024 года посредством процесса, который не будет ни свободным, ни справедливым. Конечно, конституция Украины запрещает проведение выборов в военное время, однако задержка также была мотивирована страхом перед вмешательством России.

Пришло время дать Путину попробовать его собственное лекарство. Нет никаких причин, по которым мы должны позволить ему просто одержать еще одну победу в печальной пародии на демократию, которой он руководит. Поскольку Запад все равно обвиняют во вмешательстве, мы могли бы использовать эту возможность для дестабилизации режима.

Во время Холодной войны США подорвали Советский Союз, проводя операции влияния посредством мягкой силы, такой, как джазовая музыка, рок-н-ролл и современное искусство. С ростом национализма внутри России это уже не поможет. Вместо этого нам следует сыграть на националистических настроениях России. Напоминая россиянам, что именно Путин украл величие России и сделал страну изгоем в международной политике.

Даже для автократов выборы чреваты опасностью; они требуют согласия широких слоев общества с процессом, который большинство в глубине души считает мошенническим. Таким образом, они также предоставляют возможность прорвать фасад и спровоцировать беспорядки. В России есть группы населения, которые недовольны ходом войны – матери солдат, представители этнических групп, непропорционально подвергающихся воздействию последовательных волн мобилизации, или те, кто опасается возвращения помилованных преступников с фронта – чье недовольство может быть усилено.

Недовольные есть и в России Фото: РИА Новости

Этническое разнообразие России открывает еще одну возможность. Любые сепаратистские движения внутри страны навевают воспоминания о развале 1990-х годов. Представление о том, что Запад либо стремится к смене режима, либо хочет "нанести стратегическое поражение России" и "расчленить" Россию по "югославскому сценарию", занимает центральное место в путинском понимании мировой политики. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Запад поддерживает "сепаратистские террористические структуры, призывающие к подрыву российского государственного порядка и нарушению его территориальной целостности". Пришло время Вашингтону помочь этническим меньшинствам в Татарстане или Дагестане дать знать Москве, что они на самом деле думают о своем месте в этой современной Российской империи.

Неизвестно, восстанут ли россияне массово против Путина и когда. В 2010 году "арабская весна" не была вызвана какой-либо возвышенной политической повесткой дня. Тем не менее, для Запада вполне разумно выявлять и углублять внутренние проблемы внутри России, чтобы держать режим в напряжении, заставляя его тратить время, энергию и ресурсы на самооборону, а не позволяя беспрепятственно бродить по нашей собственной политической системе.

Даже если россияне сохранят базовую степень лояльности по отношению к своему правителю, как они это делали в прошлом, их настроя против элит может быть достаточно, чтобы спровоцировать беспорядки, которые заставят Путина заняться делом и, возможно, даже сгенерируют более широкий каскад действий, направленных против режима.

Война в Украине не завершится стабильным миром до тех пор, пока Россия не откажется от своих максималистских военных целей – что маловероятно при нынешнем режиме. Хотя ни у украинцев, ни у Запада нет средств для смены режима в Москве военным путем, у них есть достаточный набор инструментов для подрыва основ ее легитимности, особенно когда открываются окна возможностей, вроде автократических фиктивных выборов.

В конце концов, автократии подобны мрамору: он твердый, но хрупкий и пористый. Нет никаких причин, по которым Украина и Запад не могли бы использовать это в наших интересах.

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