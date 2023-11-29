Вернуться на победный путь. Что делать Украине накануне тяжелой зимы

Если Украина продолжит двигаться по той траектории, что сейчас, то это приведет к поражению, предупреждает аналитик Александр Кочетков По его логике, нужна резкая смена парадигмы — нужно правительство национального спасения.

Произошла ожидаемая, но от того не менее опасная массированная атака на нашу критическую инфраструктуру. Пока что ударными беспилотниками, но будут и комбинированные атаки с применением ракет всех типов.

Наша противовоздушная оборона готова к этому. Вопрос лишь в том, хватит ли боеприпасов для ПВО-ПРО на всю зиму. Если дефицита не будет — все в порядке. Если дефицит возникнет — сами понимаете...

Так или иначе, но во время тяжелой зимы у значительной части украинского общества неизбежно возникнет закономерный вопрос "Что делать?". При том, что ответ на связанный вопрос "Кто виноват?", выглядит очевидным. Судя по публичной суете представителей нашей власти (интервью Д. Арахамии, например), для них тоже.

Вопрос "Что делать?" назрел и даже перезрел. Как аналитик, должен констатировать, что если продолжим двигаться по той траектории, что сейчас, то это приведет к поражению. И мы или потеряем Украину, или вынуждены будем пойти на переговоры на кремлевских условиях и потеряем значительную часть Левобережья. А потом, через некоторое время, российское нашествие продолжится. И тогда шансов выстоять будет даже меньше, чем сейчас.

Да, есть еще один супернадежный вариант: положиться на общеизвестное везение Владимира Зеленского. И надеяться, что его счастливая звезда нас не предаст, поэтому в России внезапно случится что-то такое, что недоимперия вынуждена будет сдаться. У этого варианта даже есть сторонники, в основном те, кто в любой момент может сесть в авто и рвануть за границу, а нацареванных денег хватит на жизнь в безопасности.

Всем остальным нужна срочная смена системы власти. Хочу подчеркнуть: речь ни в коем случае не о "Майдане 3", которому действительно больше всего обрадуются именно в недоимперии. И не о каких-то публичных протестах. Даже не о выборах.

Но и не об имитационной замене запятнавших себя чиновников и депутатов на потенциально таких же. Сейчас нам нужна сознательная решительная адаптация власти под задачи и потребности войны. И — да: многие из нынешних власть имущих должны власть потерять. А многие из них должны попасть под следствие.

Вот здесь должен сделать исторический экскурс.

За всю историю независимой Украины у нас была только одна власть, которая публично предложила программу выхода из тяжелого кризиса, а затем почти полностью ее выполнила. Имею в виду первую половину первой президентской каденции Леонида Кучмы.

Его программа, провозглашенная в 1994 году, называлась "Путем радикальных экономических реформ", депутаты Верховной Рады, среди которых была половина оппозиционеров, аплодировала ей в восторге. И через несколько лет были преодолены тотальный бартер и гиперинфляция, которая составляла более 1000 процентов. Была принята Конституция Украины. Проведена реформа информационного пространства, откуда убрали главные рупоры Москвы. Были созданы финансово-промышленные группы, которые смогли удержать на плаву тяжелую промышленность Украины. И так далее.

Согласен, также было много недостатков и нежелательных результатов. В частности, финансово-промышленные группы со временем превратились в олигархат, которой начал паразитировать на бюджете. Но это потому, что был нарушен принцип, которой закладывался изначально: ФПГ не имеют права никоим образом влиять на политику.

То есть, речь не о выполнении, а о несоответствующем целеполагании.

Никого не оправдываю. Даже себя, который имел к тем событиям определенное отношение. Исторический пример привел лишь потому, что сегодня нам нужна именно прозрачная, четкая и поддержанная обществом программа действий по переводу страны на военные рельсы. И неукоснительное, крайне жесткое ее выполнение.

А уже под эту программу надо будет определить соответствующих исполнителей. И создать Правительство Победы, предоставив ему необходимые полномочия. Не исключено, что и за пределами Конституции и действующих законов.

Да, это выглядит фантастическим, в Украине такого системного подхода до сих пор не было. Но другого выхода не вижу.

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