Лицемер холодной войны. Как Генри Киссинджер решал судьбы Вьетнама, Чили, СССР и всего мира

Генри Киссинджер, скончавшийся в среду, стал примером разрыва между историей, которую рассказывает Америка, сверхдержава, и тем, как мы можем действовать в мире. Его внешняя политика, временами оппортунистическая и реактивная, была поглощена использованием власти и лишена заботы о людях, оставшихся после нее. Именно потому, что его Америка не была аэрографической версией города на холме, он никогда не чувствовал себя ненужным: идеи входят и выходят из моды, а власть – нет.

С 1969 по 1977 год Киссинджер зарекомендовал себя как один из самых влиятельных функционеров в истории. Некоторое время он был единственным человеком, который когда-либо занимал посты советника по национальной безопасности и государственного секретаря — две совершенно разные должности, которые одновременно возлагали на него ответственность за формирование и проведение американской внешней политики. Если его немецко-еврейское происхождение и английский с акцентом выделяли его, то легкость, с которой он владел властью, сделала его естественным аватаром американского государства национальной безопасности, которое росло и набирало обороты в течение 20-го века, подобно организму, который выживает, увеличивая себя.

Спустя тридцать лет после того, как г-н Киссинджер ушел в комфортную жизнь в частном секторе, я восемь лет служил в более масштабной войне после "холодной войны", после 11 сентября. Будучи заместителем советника по национальной безопасности, в обязанности которого входили написание речей и коммуникация, я по работе часто больше концентрировался на истории, которую рассказывала Америка, чем на действиях, которые мы предприняли.

В Белом доме вы возглавляете истеблишмент, в который входят самые мощные в мире вооруженные силы и экономика, и в то же время вы имеете право на радикальную историю: "Мы считаем самоочевидной истину о том, что все люди созданы равными". Но я постоянно сталкивался с противоречиями, заложенными в американском руководстве, с осознанием того, что наше правительство вооружает автократов, в то время как его риторика апеллирует к диссидентам, пытающимся их свергнуть, или что наша нация обеспечивает соблюдение правил — для ведения войны, разрешения споров и потока торговли, одновременно настаивая на том, чтобы Америка была освобождена от следования за ними, когда они станут неудобными.

Г-на Киссинджера такая динамика не устраивала. Для него авторитет коренился больше в том, что вы сделали, чем в том, что вы отстаивали, даже когда эти действия делали недействительными американские концепции прав человека и международного права. Он помог расширить войну во Вьетнаме и распространить ее на Камбоджу и Лаос, где Соединенные Штаты сбросили больше бомб, чем сбросили на Германию и Японию во время Второй мировой войны. Эти бомбардировки, часто приводившие к неизбирательной гибели мирных жителей, не улучшили условий, на которых закончилась война во Вьетнаме; во всяком случае, это просто продемонстрировало, на что готовы зайти Соединенные Штаты, чтобы выразить свое недовольство проигрышем.

Киссинджер выстроил свою систему ценностей

По иронии судьбы, этот вид реализма достиг своего апогея в разгар "холодной войны", конфликта, который якобы был связан с идеологией. Со стороны свободного мира Киссинджер поддержал кампании геноцида – Пакистана против бенгальцев и Индонезии против восточнотиморцев. В Чили его обвиняют в том, что он помог заложить основу для военного переворота, который привел к смерти Сальвадора Альенде, избранного левого президента, и положил начало ужасному периоду автократического правления. Щедрое оправдание заключается в том, что г-н Киссинджер представлял этос, который считал, что цели (поражение Советского Союза и революционный коммунизм) оправдывают средства. Но для огромной части мира такое мышление несет в себе жестокий сигнал, который Америка часто доносит до своего маргинализованного населения: мы заботимся о демократии для нас, а не для них. Незадолго до победы Альенде Киссинджер сказал: "Эти вопросы слишком важны, чтобы чилийские избиратели могли решать их сами".

Стоило ли все это того? Г-н Киссинджер был зациклен на доверии, идее о том, что Америка должна наложить цену на тех, кто игнорирует наши требования, чтобы влиять на решения других в будущем. Трудно понять, как бомбардировки Лаоса, переворот в Чили или убийства в Восточном Пакистане (ныне Бангладеш) способствовали исходу "холодной войны". Но несентиментальный взгляд Киссинджера на глобальные дела позволил ему добиться последовательных прорывов в отношениях с автократическими странами, близкими к весовой категории Америки: разрядка с Советским Союзом, которая снизила эскалацию гонки вооружений, и открытие отношений с Китаем, которое углубило советско-китайские разногласия, интегрировало Китайскую Народную Республику в мировой порядок и положило начало китайским реформам, которые вывели сотни миллионов людей из бедности.

Тот факт, что эти реформы были инициированы Дэн Сяопином, тем самым китайским лидером, который приказал разогнать протестующих на площади Тяньаньмэнь, говорит о неоднозначном характере наследия Киссинджера. С одной стороны, американо-китайское сближение способствовало исходу "холодной войны" и повышению уровня жизни китайского народа. С другой стороны, Коммунистическая партия Китая стала главным геополитическим противником США и авангардом авторитарной тенденции в мировой политике, отправив миллион уйгуров в концентрационные лагеря и угрожая вторжением на Тайвань, статус которого остался нерешенным в итоге дипломатии г-на Киссинджера.

Г-н Киссинджер прожил половину своей жизни после того, как покинул правительство. Он проложил путь, который стал двухпартийным путем, в котором бывшие чиновники строили прибыльный консалтинговый бизнес, одновременно торгуя глобальными контактами. На протяжении десятилетий он был желанным гостем на собраниях государственных деятелей и магнатов, возможно, потому, что он всегда мог предоставить интеллектуальную основу для объяснения того, почему некоторые люди сильны и имеют право владеть властью. Он написал целую полку книг, многие из которых укрепили его репутацию оракула мировых дел; в конце концов, историю пишут такие люди, как Генри Киссинджер, а не жертвы бомбардировок сверхдержав, в том числе дети в Лаосе, которые продолжают погибать от неразорвавшихся бомб, засоряющих их страну.

Вы можете рассматривать эти неразорвавшиеся бомбы как неизбежную трагедию ведения мировых дел. Со стратегической точки зрения, г-н Киссинджер, конечно, знал, что будучи сверхдержавой, она несет с собой огромную погрешность, которую может простить история. Всего через несколько десятилетий после окончания войны во Вьетнаме те же страны, которые мы бомбили, стремились к расширению торговли с Соединенными Штатами. Бангладеш и Восточный Тимор теперь являются независимыми странами, получающими американскую помощь. Чили управляет социалист-миллениал, министром обороны которого является внучка г-на Альенде. Сверхдержавы делают то, что должны. Колесо истории вращается. От того, где и когда вы живете, зависит, раздавит оно вас или поднимет.

Но такое мировоззрение путает цинизм (или реализм) с мудростью. История, ее содержание, имеет значение. В конечном итоге Берлинская стена пала не из-за шахматных ходов, сделанных на доске великой игры, а потому, что люди на Востоке хотели жить, как люди на Западе. Экономика, популярная культура и социальные движения имели значение. Несмотря на все наши недостатки, у нас была лучшая система и история.

По иронии судьбы, привлекательность Киссинджера отчасти объяснялась тем фактом, что его история была исключительно американской. Его семья чудом избежала колеса истории, бежав из нацистской Германии как раз в тот момент, когда Гитлер приводил в исполнение свой дьявольский замысел. Г-н Киссинджер вернулся в Германию в составе армии США и освободил концентрационный лагерь. Этот опыт внушил ему настороженность в отношении мессианской идеологии, связанной с государственной властью. Но это не оставило у него особой симпатии к аутсайдерам. Это также не мотивировало его связывать послевоенную американскую сверхдержаву паутиной норм, законов и верности определенным ценностям, которые были записаны в возглавляемый Америкой послевоенный порядок, чтобы предотвратить новую мировую войну.

В конце концов, доверие заключается в том, являетесь ли вы тем, кем себя называете. Никто не может ожидать совершенства в государственных делах больше, чем в отношениях между людьми. Но Соединенные Штаты заплатили цену за свое лицемерие, хотя ее труднее измерить, чем исход войны или переговоров. На протяжении десятилетий наша история о демократии стала звучать пусто для растущего числа людей, которые могут указать на места, где наши действия лишили смысла наши слова, а "демократия" просто звучала как продолжение американских интересов. Точно так же наша настойчивость в отношении международного порядка, основанного на правилах, была проигнорирована авторитарными лидерами, которые указывают на грехи Америки, чтобы оправдать свои собственные.

Теперь история совершила полный круг. Во всем мире мы наблюдаем возрождение автократии и этнонационализма, особенно остро в войне России против Украины. В секторе Газа Соединенные Штаты поддержали израильскую военную операцию, в результате которой мирные жители погибали такими темпами, которые еще раз показали большей части мира, что мы избирательно подходим к соблюдению международных законов и норм. Тем временем дома мы видим, как демократия стала подчиняться стремлению к власти внутри части Республиканской партии. Вот куда может привести цинизм. Потому что, когда нет более высокого стремления, нет истории, которая могла бы придать смысл нашим действиям, политика и геополитика становятся просто игрой с нулевой суммой. В таком мире сила дает право.

Все это невозможно взвалить на плечи Генри Киссинджера. Во многих отношениях он был в такой же степени творением американского государства национальной безопасности, как и его автором. Но это также и поучительная история. Какими бы несовершенными мы ни были, Соединенным Штатам нужна наша история, чтобы выжить. Это то, что скрепляет многорасовую демократию внутри страны и отличает нас от России и Китая.

Эта история утверждает, что ребенок в Лаосе равен по достоинству и ценности нашим детям и что народ Чили имеет такое же право на самоопределение, как и мы. Для Соединенных Штатов это должно быть частью национальной безопасности. Мы забываем об этом на свой страх и риск.

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