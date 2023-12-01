Не лезть в российские мясорубки. Как создать новое качество пехоты в ВСУ

Ввязываться в войну на истощение с Россией Украине невыгодно, заявляет военный аналитик Константин Машовец . Следует резко повысить качество нашей пехоты — так, чтобы, условно, на каждого убитого украинца приходилось 15-20 россиян.

Воюет в основном пехота, причем, преимущественно "ножками", основная масса техники — в тактическом тылу. Тот факт, что время от времени пара танков и ББМ выезжает "осторожно отработать" на передний край — сути не меняет... Кровавая карусель продолжается — пехота + минометы и арта. Такой формат на руку нашему противнику, который значительно превосходит нас в человеческом ресурсе, к которому он, к тому же, относится именно как к ресурсу, а не ценным собственным гражданам.

Очевидно, надо, образно говоря, "немного остановиться" и подумать, что с этим делать...

Ясно, что "добровольно" противник не остановится, к тому его следует принудить. Сделать это возможно только одним способом — если у него кратно возрастут объем и количество потерь в том самом человеческом ресурсе, на который он сейчас делает ставку. То есть, у противника скорость его "расхода" должна превышать темпы его восстановления.

Технологически сделать это мы пока не можем (потому что не имеем преимущества во всем спектре средств поражения настолько весомого, чтобы это приводило к настоящему "опустошению" в рядах противника, ни количественной, ни качественной). Более того, возможности по боеприпасам наши, скажем так, также достаточно ограничены.

И генерал Залужный, несмотря на весь тот хейт, который ему устроили непутевые "стратеги", в своих оценках и выводах относительно текущего развития ситуации был не просто прав на все 100%, а я бы даже сказал, на все 150%. Или технологии, или позиционный тупик...

Однако, реальность такова, что самостоятельно нарастить собственные технологические "возможности" на поле боя, мы пока не можем — ни ресурсно, ни финансово, ни даже организационно-административным путем. Рассчитывать исключительно на помощь союзников в этом вопросе — ну такое... конечно, возможно, но это довольно капризное дело.

Поэтому, остается искать способ, непосредственно, образно говоря, "на самом поле боя"...

Как по мне, из всего прайса возможных решений и учитывая ныне преобладающий формат организации и ведения боевых действий, нам остается — предоставить собственной пехоте "новое качество", чтобы она безусловно преобладала в этом формате боевых столкновений пехоту противника (пока, к сожалению, приходится думать именно о таком "затратном" способе).

Или, очень существенно КОЛИЧЕСТВЕННО и КАЧЕСТВЕННО поработать над артиллерийской составляющей нашего войска. С последним, существуют определенные траблы. Мы очень зависимы в этом вопросе от наших союзников, которые, в свою очередь, не имеют бездонных запасов арты и боеприпасов к ней для нас...

Артиллерия — это важно, но пехота — еще важнее Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Поэтому на данном этапе стоит вдумчиво и серьезно заняться, в первую очередь, именно пехотой, при постоянном и настойчивом внимании к нашей арте.

Ее "новое качество" должно состоять из весомых улучшений по 3-м основным направлениям — обучение (имею в виду весь комплекс, от морально-психологической подготовки до тактико-специальной и огневой), вооружение + оснащение (они должны быть в пехоте в ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, а не только превосходить по своим "ТТХ" аналоги противника, и это должно касаться всего комплекса, от тактических дронов, минометов, средств связи, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, заканчивая "снаряжением", средствами защиты, тепловизионными и всепогодными прицелами и штатным оружием самого стрелка), ну и командное звено тактического уровня... от командира отделения (штурмовой группы), до комбрига и комполка должно быть не только ГОТОВЫМ к организации и управлению пехотным боем в самых разных условиях, но и УМЕТЬ это делать...

Надо уже наконец понять, что противник будет стремиться раз за разом повторять "крепости" Бахмут, Авдеевка и т.д.... в которых наша пехота будет стачиваться в высоком темпе (пусть даже с сопоставимым, или даже немного меньше, темпом стачивания пехоты самого противника). Это ему на руку, в мобилизационном напряжении он нас переигрывает, потому что имеет куда больший мобилизационный ресурс.

Тот факт, что по состоянию на сейчас кремлевский режим из-за внутриполитических особенностей "текущего момента" пока снизил темпы мобилизации, пусть не вводят вас в заблуждение. Как только он "разрядится" (а это, очевидно, так или иначе произойдет), эти темпы начнут существенно возрастать. Тем более, что за это время противник имеет возможность существенно усовершенствовать и существенно нарастить возможности своей системы мобилизационного развертывания войска.

Остановить это, или лучше сказать — кардинально изменить, возможно лишь тогда, когда, образно говоря, противник начнет осознавать тот факт, что для того, чтобы убить одного украинского пехотинца на фронте, он должен потратить своих 15-20 "туловищ" в любой ситуации и при любых обстоятельствах. Именно тогда смысл мобилизационной гонки, которую, очевидно, Кремль избрал одним из основных элементов своей стратегии ведения войны, потеряет для него смысл...

А пока, в нынешних условиях, ему достаточно выгодно устраивать раз за разом какую-то очередную "мясорубку" — сегодня это Бахмут и Авдеевка, завтра это может быть Северск, Угледар или Купянск с Лиманом... При этом, ему не столько важен результат, сколько сам процесс.

Как по мне, не стоит ему (имеется в виду — врагу) помогать добровольно в этом деле. Лезть по собственной инициативе в эти "мясорубки", например, "отбивать прямо сейчас и немедленно Бахмут обратно" или действовать в этом смысле как-то иным способом.

Я бы еще провел определенные изменения в структуре и составе нашего войска, учитывая нынешнее развитие общей (стратегической) ситуации в войне. В первую очередь, относительно ФУНКЦИОНАЛА. Но, это все — предмет другого разговора...

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник