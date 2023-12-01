США нанесли поражение России. Как Америка стала нефтяным гигантом и лишила Москву важного козыря

США вышли на рекордное количество добычи сырой нефти: 13.2 млн баррелей в день.

Сейчас об этом мало говорят, но по сути, это новое, уникальное свойство Запада (во главе с США), позволяющее ему избегать нефтяного кризиса, причем в разгаре сразу двух "нефтечувствительных" войн: с одной стороны, самой масштабной после Второй Мировой войны в Европе (войны в Украине, где агрессор — один из крупнейших экспортеров нефти и газа — РФ), а с другой — войны на Ближнем Востоке (где в ответ на нападение боевиков ХАМАС на юге страны, израильские власти нанесли удары по Газе и дальнейший ход событий может в любой момент напрямую вовлечь в конфликт другие страны региона, связанные с добычей нефти и маршрутами ее транспортировки).

Еще лет 20 назад, при аналогичных раскладах, цены на нефть могли бы с легкостью взлететь до $150 -$200 за баррель. А сейчас они все еще удерживаются в коридоре $70-$90. И есть довольно высокая вероятность того, что этот коридор продержится до лета, а может и дольше. Посмотрим.

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