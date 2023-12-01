Победа в 2025 году. Как сделать этот сценарий реальным для Украины

Россия надеется, что сможет пересидеть еще год на нынешней линии фронта и победить в 2025-м. Но блогер Евгений Дикий уверяет: Украина имеет достаточно сил и ресурсов, чтобы одержать победу именно в 2025-м. Главное — не тратить свои шансы.

Стратегия наших врагов стала гораздо более реалистичной со времен, когда они искренне верили, что едут к нам на "спецоперацию". Сейчас они даже не надеются в течение 2024 года на какие-то новые территориальные достижения, походы на Киев и Харьков или десанты под Одессой.

На следующий год перед оккупационным контингентом поставлена довольно скромная, и потому, к сожалению, вполне реалистичная, задача: "День простоять да ночь продержаться" (с). Программа-максимум "второй армии мира" на весь следующий год — удержать под контролем оккупированные сейчас территории и максимально перемалывать наши живую силу и технику при наших попытках эти территории освободить. Это — все, но это, к сожалению, вполне достижимая цель.

За это же время российская оборонная промышленность должна набрать обороты, найти дыры в санкционном режиме, которые позволят поставлять все отсутствующие сейчас критически необходимые компоненты и наладить производство оружия и БК хотя бы на таком уровне, чтобы покрывать все текущие потери воюющей армии (забегая немного вперед — сейчас россиянам до этой задачи примерно как до неба на четвереньках).

За это же время их мобилизационная система должна провести еще несколько волн мобилизации, которые суммарно должны добавить им еще от полумиллиона до миллиона мобиков. В отличие от планов по промышленности, это выглядит значительно реалистичнее, хотя с этим тоже есть много вопросов.

А что же дальше? Дальше вся российская военная стратегия базируется на почти религиозной вере в неизбежность второго пришествия. Я имею в виду второе пришествие, как они его нежно называют, "Трампушки" в Белый дом.

По путинскому плану, после избрания Трампа (которое в РФ почему-то считают абсолютно безальтернативным сценарием) США сразу прекратят поставки нам оружия и БК, что или сразу же заставляет нас капитулировать, или же, если мы окажемся упрямыми, позволит РФ наконец перейти от обороны к наступлению и в течение 2025 года наконец нас окончательно додавить.

Вот тогда снова марши на Киев, одесские десанты и все остальное, что обломалось в 2022-м. Только вот врагов уже столько, как сейчас, а не сколько было тогда, а мы уставшие, истощенные, с разбомбленным тылом и без поставок БК.

Стратегия очень незамысловатая и завязана на нескольких неизвестных, из которых почему-то рассматривается только наиболее выигрышный для россиян вариант. Но это не значит, что она совсем не имеет шанса на успех. К сожалению, имеет, если только мы это позволим.

Вся надежда России — на второе пришествие Трампа Фото: RT

Я специально не буду разбирать позитивные для нас варианты: и что Трампа не изберут, и что даже избранный он продолжит нам помогать, и что к тому времени роль Штатов перейдет к Европе. Это все может быть, а может и не быть, и от нас это не зависит. По моему мнению, из всего, что от нас не зависит, мы должны всегда выбирать худший для нас вариант и готовиться именно к нему. Тогда, если он реализуется, мы выживем, потому что будем готовы, если же все пойдет по более благоприятному сценарию, нам просто будет немного легче.

Трампушка вполне может триумфально вернуться в Белый дом, и вполне может перекрыть нам поставки в 2025 году. В Европе же то же самое синхронно сделает троица Орбан – Фицо – Вилдерс. Все это совсем не так гарантированно, как себе намечтали в Кремле. Но вполне возможно, и даже весьма вероятно.

Но ведь это произойдет не раньше 2025-го года. У нас есть целый год на подготовку к такому сценарию. Это не много, но и не мало. Как в том старом анекдоте про анонсированный всемирный потоп и старого мудрого раввина, "у нас есть целая неделя, чтобы научиться дышать под водой".

По моему мнению, если мы не профукаем 2024, как в значительной степени профукали 2023, мы вполне способны подойти к 2025 в совсем другом состоянии, чем сейчас. В состоянии, в котором помощь от союзников будет нам, конечно, очень полезной, но не так критически необходимой и незаменимой. Стать самодостаточными и способными самостоятельно обеспечивать свои потребности в длительной войне — именно это, я считаю, должно стать нашей общей сверхзадачей на 2024 год.

Я уверен, что мы на это способны, и имеем для этого все необходимые ресурсы: сырьевые, технологические, финансовые и главный — человеческий капитал. Следует просто уже сейчас поставить себе именно эту задачу и сконцентрировать все силы общества и государства для ее выполнения. Если мы это сделаем, российский план "победы-2025" накроется так же, как накрылся план СВО.

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